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    Дзюба и Азмун забили 33 гола на двоих в сезоне РПЛ. Это новый рекорд для дуэта форвардов

    Нападающие «Зенита» Артем Дзюба и Сердар Азмун забили три гола на двоих в матче 29-го тура РПЛ против «Оренбурга» (4:1).

    В текущем розыгрыше чемпионата россиянин отличился 17 раз, а иранец – 16.

    Дзюба и Азмун, забив 33 мяча в 29 играх, стали лучшим дуэтом бомбардиров в истории Премьер-лиги по итогам одного сезона.

    Ранее рекорд принадлежал Дзюбе и Халку, которые в сезоне-2015/16 суммарно поразили ворота соперников 32 раза: россиянин – 15, бразилец – 17.

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии20
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      Рейтинг: +10600

      Garrincha58 10 минут назад

      Левандовский один наколотил больше да ещё в Бундеслиге

      0
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      Рейтинг: +894

      _Marqella_ 35 минут назад

      Ну красавчики, молодцы...))

      1
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      Рейтинг: +1848

      neveldomha 37 минут назад

      Берегись свинарня.

      1
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      Рейтинг: +3498

      Виталий Орехов 44 минуты назад

      Дзюба и Азмун. Азмун и Дзюба. Они что, действительно теперь пара?

      2
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      ...
      Рейтинг: +83

      alarm_иг > Виталий Орехов 21 минуту назад

      Они вписали себя в голубую страницу истории клуба навечно.

      0
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      Рейтинг: +83

      alarm_иг > Виталий Орехов 20 минут назад

      Ава класс. Ахаха. Радужный синит.

      0
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      Рейтинг: +15

      Ilya26 51 минуту назад

      Нормальным защитникам к ним прикасаться просто западло

      2
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      Рейтинг: +3498

      Виталий Орехов > Ilya26 42 минуты назад

      Боятся зафаршмачиться.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +13802

      vka1970 54 минуты назад

      Красотень.Азмундо из явного овсайда коснувшись мяча забивает гол и ВАР его защитывает.На Открытие арены Жиго даже мяча не коснулся, но мяч Понсе не засчитывают.Похоже вот он ответ почему у нас Зенит шампиньон, а в Европе из него потерпевшего делают регулярно.

      1
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      Рейтинг: +599

      sерж > vka1970 30 минут назад

      ахахаха

      0
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      Рейтинг: +599

      sерж > sерж 30 минут назад

      закусывай

      0
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      Рейтинг: +1297

      acor94 > vka1970 23 минуты назад

      Думаю, что если б не очки в матчах с Сочи и Оренбургом, зенит не стал бы чемпионом.

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      Рейтинг: +13802

      vka1970 > acor94 9 минут назад

      Чисто объективно Зеня скорее по праву чемпион, но думаю он не потерял бы уважение большинства болел со всей страны если бы делал свои победы без активного вмешательства судейского корпуса.А после всего произошедшего, зенит фактически обнулил своё чемпионство, хотя и без вмешательства судейских он вполне мог бы стать реальным чемпионом, а не бутафорским.Именно таким его сейчас величают в регионах и предвещают жёсткую порку в Европе.

      0
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      Рейтинг: +83

      alarm_иг 1 час назад

      Дуэт менуэт

      0
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      Рейтинг: +1072

      kvm 1 час назад

      синебелоГОЛУБЫЕ одним словом...

      3
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      Рейтинг: +2484

      KPCCSPB 1 час назад

      Ну, связка то нормальная, почему только в ЕК она не работает(. Ну, может если Азмун останется, с Малкомом проще будет, пасует нормально, и забивает...

      1
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      Рейтинг: +83

      alarm_иг > KPCCSPB 54 минуты назад

      Эта связка также в жопы в раздевалке хорошо работает. Ахах.

      1
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      Рейтинг: +2484

      KPCCSPB > alarm_иг 19 минут назад

      Гомосятина, подавись уже там.. Зачем ты свои наклонности про мужское очко тут пишешь? Тебе дорога на "дзен". Там таких много

      0
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      Рейтинг: +570

      Соарес 1 час назад

      Они не только этим прославились
      Это первая в истории футбола голубая парочка

      5
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      Рейтинг: +2813

      "supermax" > Соарес 1 час назад

      дырявый дуэт....фу

      3
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