Нападающие «Зенита» Артем Дзюба и Сердар Азмун забили три гола на двоих в матче 29-го тура РПЛ против «Оренбурга» (4:1).

В текущем розыгрыше чемпионата россиянин отличился 17 раз, а иранец – 16.

Дзюба и Азмун, забив 33 мяча в 29 играх, стали лучшим дуэтом бомбардиров в истории Премьер-лиги по итогам одного сезона.

Ранее рекорд принадлежал Дзюбе и Халку, которые в сезоне-2015/16 суммарно поразили ворота соперников 32 раза: россиянин – 15, бразилец – 17.