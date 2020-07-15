«РБ-Спорт»: клубы РПЛ отказались от идеи создания фонда помощи проблемным командам

Общероссийский союз футболистов предложил создать стабилизационный фонд помощи клубам, попавшим в тяжелую финансовую ситуацию по ходу сезона.

По информации «Рейтинга Букмекеров», клубы РПЛ отказались от идеи создания фонда. Предполагалось, что 0,25% от своей зарплаты в фонд будут перечислять футболисты, и 0,5% от зарплат игроков – клубы. Среди противников фонда – президент «Урала» Григорий Иванов.

Средства планировалось направлять на помощь командам, оказавшимся под угрозой снятия с турнира. Воспользовавшись деньгам фонда, клуб должен был возместить взятую сумму, при этом перед началом следующего сезона с него снимались бы шесть очков.