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    «РБ-Спорт»: клубы РПЛ отказались от идеи создания фонда помощи проблемным командам

    Общероссийский союз футболистов предложил создать стабилизационный фонд помощи клубам, попавшим в тяжелую финансовую ситуацию по ходу сезона.

    По информации «Рейтинга Букмекеров», клубы РПЛ отказались от идеи создания фонда. Предполагалось, что 0,25% от своей зарплаты в фонд будут перечислять футболисты, и 0,5% от зарплат игроков – клубы. Среди противников фонда – президент «Урала» Григорий Иванов.

    Средства планировалось направлять на помощь командам, оказавшимся под угрозой снятия с турнира. Воспользовавшись деньгам фонда, клуб должен был возместить взятую сумму, при этом перед началом следующего сезона с него снимались бы шесть очков.

    • «Зенит» досрочно стал победителем этого розыгрыша РПЛ.
    • Следующий сезон начнется 8 августа.

    Источник: «Рейтинг Букмекеров»

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    Сегодня, 17:33
    Комментарии3
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      Рейтинг: +4075

      alarm 2 часа назад

      у свиней своей нефти хватает, ещё им и помогать. ага, щас.

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      Рейтинг: +996

      Play 2 часа назад

      Это бред. Если такой фонд создать, то все клубы с периферии резко станут проблемными и выстроятся в очередь клянчить помощь. Ну и это ещё одна кубышка для межгалактических распилов. Если клуб не может гарантировать свою финансовую состоятельность хотя бы на год, то ему нечего и заявляться на сезон. Пора бы давно усвоить, что футбол уже давно бизнес.

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      Рейтинг: +55

      alll-333 2 часа назад

      Очередной идиотизм, правильно, что отказались. А то получится: помогли, а клуб все- равно разорился- и что? денежки тю-тю и отвечать некому???

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