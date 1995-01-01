РПЛ. «Крылья Советов» сыграют с «Краснодаром», «Спартак» примет «Ахмат»

Крылья-Краснодар перенесли на 2 часа(в 18:00) из-за жары, а всеровно пишут в 16:00...
В среду пройдут четыре матча 29-го тура российской Премьер-лиги.
«Урал» примет «Арсенал», «Крылья Советов» сыграют с «Краснодаром», «Спартак» встретится с «Ахматом», а «Зенит» – с «Оренбургом».
Чемпионат России. РПЛ. 29-й тур
Урал (Екатеринбург) – Арсенал (Тула)
15 июля, 16:00 мск
Крылья Советов (Самара) – Краснодар
15 июля, 16:00 мск
Спартак (Москва) – Ахмат (Грозный)
15 июля, 18:00 мск
Зенит (Санкт-Петербург) – Оренбург
15 июля, 20:30 мск
16 июля, 18:00 мск
Рубин (Казань) – Ростов (Ростов-на-Дону)
16 июля, 18:00 мск
Локомотив (Москва) – ЦСКА (Москва)
16 июля, 20:30 мск
16 июля, 20:30 мск