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    РПЛ. «Крылья Советов» сыграют с «Краснодаром», «Спартак» примет «Ахмат»

    В среду пройдут четыре матча 29-го тура российской Премьер-лиги.

    «Урал» примет «Арсенал», «Крылья Советов» сыграют с «Краснодаром», «Спартак» встретится с «Ахматом», а «Зенит» – с «Оренбургом».

    Чемпионат России. РПЛ. 29-й тур

    Урал (Екатеринбург) – Арсенал (Тула)

    15 июля, 16:00 мск

    Крылья Советов (Самара) – Краснодар

    15 июля, 16:00 мск

    Спартак (Москва) – Ахмат (Грозный)

    15 июля, 18:00 мск

    Зенит (Санкт-Петербург) – Оренбург

    15 июля, 20:30 мск

    Уфа – Динамо (Москва)

    16 июля, 18:00 мск

    Рубин (Казань) – Ростов (Ростов-на-Дону)

    16 июля, 18:00 мск

    Локомотив (Москва) – ЦСКА (Москва)

    16 июля, 20:30 мск

    Тамбов – Сочи

    16 июля, 20:30 мск

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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