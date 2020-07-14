Главные новости дня. «Локо» не стал покупать квартиру семье Самохвалова, Фарфан лайкнул пост Семина с призывом Кикнадзе уйти из футбола

В ЦСКА может перейти форвард «Фамаликана» Мартинес.

«Пусть это будет на их совести». «Локомотив» не стал покупать квартиру семье умершего Самохвалова.

Mundo Deportivo: убыток «Барселоны» из-за пандемии коронавируса составил около 100 миллионов.

«Уикомб» впервые за 133 года существования вышел в Чемпионшип.

Семин призвал Кикнадзе уйти из футбола. Пост лайкнул Фарфан.

Карпин: «Оказывается, у нас есть президент РПЛ, который заботится об имидже лиги».

«Барселона» представила домашнюю форму на следующий сезон.

Газизов: «Спартак» обязан бороться за чемпионство и Лигу чемпионов».

«Позорное решение». Моуринью прокомментировал отмену еврокубкового бана «Манчестер Сити».

Глава совета директоров «Зенита» Илюхина: «Нам предстоит стать сильнейшими в Европе».