Главные новости дня. Гайч не перейдет в ЦСКА, отстранение «Манчестер Сити» от еврокубков отменено

CAS отменил отстранение «Манчестер Сити» от еврокубков

«СЭ»: «Зенит» предложил Ловрену контракт по схеме «2+1» с зарплатой 2,5 миллиона в год

«Ростов» подписал игрока «Авангарда» Ковалева

Агент Гайча: «Адольфо на 100% не будет в ЦСКА»

«Матч ТВ: «Краснодар» готовит для «Рубина» предложение по Кварацхелии

Защитник «Краснодара» Рамирес интересен «Монако». Заменить его может Данил Круговой.

Sport24: «Локомотив» интересуется вратарем «Аякса» Котарски и защитником «Хайдука» Чолиной

Роналду не намерен уходить из «Ювентуса»

«СЭ»: Деспотович стал игроком «Рубина». Зарплата – 1 миллион в год

Metaratings: «Зенит» готов продлить контракт с Кокориным до 2022 года