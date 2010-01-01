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    РПЛ. Фарфан спас «Локо» от поражения в своем первом матче за 14 месяцев

    В 28-м туре РПЛ «Локомотив» принимал «Уфу».

    Матч закончился со счетом 1:1. На 39-й минуте Даниил Фомин открыл счет, реализовав пенальти. В конце игры вышедший на замену Джефферсон Фарфан счет сравнял. Для перуанца этот матч стал первым в РПЛ за 14 месяцев – последний раз он появлялся на поле 4 мая 2019 года во встрече с «Арсеналом» (0:2).

    «Локомотив» набрал 51 очко и идет на втором месте. «Уфа» осталась шестой с 37 очками.

    Чемпионат России. РПЛ. 28-й тур

    Локомотив (Москва) – Уфа – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Фомин, 39 (с пенальти); 1:1 – Фарфан, 81.

    Предупреждения: Мурило, 38; Крыховяк, 48; Фарфан, 74 – Козлов, 11; Урунов, 43; Сухов, 52; Бизяк, 72.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии21
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      Рейтинг: +3919

      alarm 25 минут назад

      стыдно за спартак!

      0
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      Рейтинг: +6718

      Persona_non_Grata > alarm 16 минут назад

      Идиота кусок .

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2010

      afw13 > Persona_non_Grata 8 минут назад

      да он €б@нбькo)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2010

      afw13 27 минут назад

      а Фарфан красавчик, не растерял навыков.

      0
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      Рейтинг: +1168

      Муруал 27 минут назад

      Уфа показала неплохую игру, могла одержать победу.

      0
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      Рейтинг: +2327

      absent32 28 минут назад

      хуже только у Спартака... ахахахахахахахахах

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      Рейтинг: +6718

      Persona_non_Grata > absent32 15 минут назад

      Твой светоч - аларм .

      1
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      Рейтинг: +2327

      absent32 29 минут назад

      бесхребетная команда, которая в следующем сезоне со своим руководством и тренером булут жевать плоды второй половины турнирной таблицы. первые 2 игры, фарт. остальные фарт перемешанный с удачей. Нет Семина, Нет Пати!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: -4

      Kurt Angel 30 минут назад

      Кому нужна Уфа?

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      Рейтинг: +1632

      Кузьмич на трибуне 31 минуту назад

      Локо уверенным темпом пропускает ЦСКА на вторую строку. В следующей игре ЦСКА реально может обойти Локо(если сегодня победит) Но сегодня против ЦСКА играет Слуцкий. Уж он то не станет обижать родной клуб.

      0
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      Рейтинг: +674

      O-Z > Кузьмич на трибуне 6 минут назад

      Когда это Цска стал родным для Слуцкого?

      0
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      Рейтинг: +24052

      zra78 32 минуты назад

      Рад за Фарфаныча,но жаль что забили..... как же я хочу что бы эта мразь поняла какую глупость совершила

      0
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      Рейтинг: +1091

      Tsigan 36 минут назад

      Очередной шанс для Краснодара. На следующей неделе ЦСКА-локо. У Краснодара реальнейший шанс.

      2
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      Рейтинг: +1632

      Кузьмич на трибуне > Tsigan 33 минуты назад

      Боюсь сегодня быки опять сольют игру, дабы пропустить вперёд ЦСКА.

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      Рейтинг: +179

      Вальдемар IV > Tsigan 23 минуты назад

      торгаш опять трухнет, все понятно, что клуб игрушка его и москвы любимой

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      Рейтинг: +719

      УхоГорлоНос 36 минут назад

      Все идет по плану, Локо плавно снижается в ЛЕ.
      Но все правильно, с такой атакой позиционной туда и место, а грузину с мещеряковым отдельный привет, думали без Палыча вывезут, а оказалось, что нет.

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