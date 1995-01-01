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    Экс-арбитр Стипиди – о возможных связях со ставками и Лапочкиным: «Негодяй придумал эту ложь, макнул нас в грязь»

    Бывший судья Павел Стипиди отрицает, что был задержан в Латвии по подозрению в сговоре с целью получения денежных средств с действующим арбитром Сергеем Лапочкиным. По словам краснодарца, он в Латвии никогда не был.

    «Не понимаю, какой негодяй мог эту ложь придумать и отдать в прессу. Связать с этим мою фамилию и фамилию достаточно хорошего арбитра, входящего в лист ФИФА, Сергея Лапочкина, макнуть нас в грязь и написать всю эту грязь...

    Официально заявляю: за всю свою жизнь, а мне 63 года, я пенсионер, никогда не выезжал в Латвию, даже в советское время там не был. Второе, я никогда не был связан со ставками и тотализатором, ни в какие игры не играл. Спокойно проживаю и проживал в городе Краснодаре», – заверил Стипиди.

    • Первым о подозрениях о связи Лапочкина и ставок сообщил телеграм-канал «Дай ударитЪ».
    • Отец Лапочкина Сергей тоже был судьей чемпионата России.
    • Лапочкин-младший обслуживает РПЛ с 2011 года.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +813

      Гавроша 42 минуты назад

      Интересно, в какую грязь угодил лапочкин - в мазутную или навозную?

      0
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      Рейтинг: +71

      Exaй на#yй 1 час назад

      Мало того, он даже не подозревал о существовании такой страны

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2103

      Cleaner 1 час назад

      Это все БЫВШИЙ арбитр Федотов сочинил! Он тот еще сочинятель и постоянный автор и распространитель сплетен.

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