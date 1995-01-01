Экс-арбитр Стипиди – о возможных связях со ставками и Лапочкиным: «Негодяй придумал эту ложь, макнул нас в грязь»

Интересно, в какую грязь угодил лапочкин - в мазутную или навозную?
Бывший судья Павел Стипиди отрицает, что был задержан в Латвии по подозрению в сговоре с целью получения денежных средств с действующим арбитром Сергеем Лапочкиным. По словам краснодарца, он в Латвии никогда не был.
«Не понимаю, какой негодяй мог эту ложь придумать и отдать в прессу. Связать с этим мою фамилию и фамилию достаточно хорошего арбитра, входящего в лист ФИФА, Сергея Лапочкина, макнуть нас в грязь и написать всю эту грязь...
Официально заявляю: за всю свою жизнь, а мне 63 года, я пенсионер, никогда не выезжал в Латвию, даже в советское время там не был. Второе, я никогда не был связан со ставками и тотализатором, ни в какие игры не играл. Спокойно проживаю и проживал в городе Краснодаре», – заверил Стипиди.
- Первым о подозрениях о связи Лапочкина и ставок сообщил телеграм-канал «Дай ударитЪ».
- Отец Лапочкина Сергей тоже был судьей чемпионата России.
- Лапочкин-младший обслуживает РПЛ с 2011 года.