Уткин: «Твоя девушка шлюха, но ты все равно ее любишь – это, наверно, точь-в-точь, что болеть за «Спартак» последние годы»

а вася все равно никого не любит потому что ему даже шлюхи не дают)))
Видеоблогер Василий Уткин высказался о «Спартаке» после его поражения в 28-м туре РПЛ от «Сочи» (0:1). Единственный гол в свои ворота забил Павел Маслов.
«Вот когда твоя девушка шлюха, но ты все равно ее любишь и мучаешься – это, наверно, точь-в-точь, что болеть за «Спартак» последние года три», – написал Уткин в твиттере.
- «Спартак» не побеждает пять матчей подряд.
- «Сочи» опередил в таблице москвичей.
- На следующей неделе «Спартак» проведет кубковый матч с «Зенитом».