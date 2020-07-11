Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по прическе
    Тест: угадай футболиста по прическе
    2 Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    3 Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?

    Уткин: «Твоя девушка шлюха, но ты все равно ее любишь – это, наверно, точь-в-точь, что болеть за «Спартак» последние годы»

    Видеоблогер Василий Уткин высказался о «Спартаке» после его поражения в 28-м туре РПЛ от «Сочи» (0:1). Единственный гол в свои ворота забил Павел Маслов.

    «Вот когда твоя девушка шлюха, но ты все равно ее любишь и мучаешься – это, наверно, точь-в-точь, что болеть за «Спартак» последние года три», – написал Уткин в твиттере.

    • «Спартак» не побеждает пять матчей подряд.
    • «Сочи» опередил в таблице москвичей.
    • На следующей неделе «Спартак» проведет кубковый матч с «Зенитом».

    Источник: твиттер Василия Уткина

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.07.2020 23:18
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1984

      afw13 31 минуту назад

      а вася все равно никого не любит потому что ему даже шлюхи не дают)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1642

      prtcs 40 минут назад

      Сегодня Вася прав...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7956

      BRO_football 46 минут назад

      А ты сам шлюха, если ты часто меняешь своё мнение и автоматически начинаешь болеть только за тех, у кого всё хорошо и кто постоянно выигрывает. Так что ли надо?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +99

      АлексOZ 58 минут назад

      дааааа........
      не ту команду назвали Валидолид, не ту ((((((((((
      (знаю что Вальядолид ))) )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +901

      Semenycch 1 час назад

      Эта мразь Уткин говорит с позиции достойного, интеллигентного человека, а ведь это совсем не так. Он мерзкая тварь, удивляюсь как его земля носит. И у таких тварей девушки могут быть только шлюхами.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1876

      baden69 > Semenycch 52 минуты назад

      Таки у него девушек и нет. Он больше по Геничам специализируется.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15571

      bset 1 час назад

      Почему за последние три, а не двадцать?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1380

      Майор Дзагоев > bset 1 час назад

      Они одним годом типа обнулились)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +995

      NewLife 1 час назад

      Твоя жопа не помещается на толчке, но ты все равно на него садишься. Как тебе такое сравнение, Вася.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1124

      Puddle > NewLife 1 час назад

      ну ты прям Петросян)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +831

      _Marqella_ > NewLife 1 час назад

      смешно...))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1124

      Puddle 1 час назад

      ну точно цирк... Новости про спортаг одна веселее другой...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +995

      NewLife > Puddle 1 час назад

      Это Вася не про Спартак, а про Тинку, так зашифровал.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    77749
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru