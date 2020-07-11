Уткин: «Твоя девушка шлюха, но ты все равно ее любишь – это, наверно, точь-в-точь, что болеть за «Спартак» последние годы»

Видеоблогер Василий Уткин высказался о «Спартаке» после его поражения в 28-м туре РПЛ от «Сочи» (0:1). Единственный гол в свои ворота забил Павел Маслов.

«Вот когда твоя девушка шлюха, но ты все равно ее любишь и мучаешься – это, наверно, точь-в-точь, что болеть за «Спартак» последние года три», – написал Уткин в твиттере.