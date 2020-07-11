Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Уткин: «Твоя девушка шлюха, но ты все равно ее любишь – это, наверно, точь-в-точь, что болеть за «Спартак» последние годы»

Уткин: «Твоя девушка шлюха, но ты все равно ее любишь – это, наверно, точь-в-точь, что болеть за «Спартак» последние годы»

11 июля 2020, 23:18
17

Видеоблогер Василий Уткин высказался о «Спартаке» после его поражения в 28-м туре РПЛ от «Сочи» (0:1). Единственный гол в свои ворота забил Павел Маслов.

«Вот когда твоя девушка шлюха, но ты все равно ее любишь и мучаешься – это, наверно, точь-в-точь, что болеть за «Спартак» последние года три», – написал Уткин в твиттере.

  • «Спартак» не побеждает пять матчей подряд.
  • «Сочи» опередил в таблице москвичей.
  • На следующей неделе «Спартак» проведет кубковый матч с «Зенитом».

Источник: твиттер Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Спартак Уткин Василий
Комментарии (17)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
NewLife
1594499047
Твоя жопа не помещается на толчке, но ты все равно на него садишься. Как тебе такое сравнение, Вася.
Ответить
BRO_football
1594501148
А ты сам шлюха, если ты часто меняешь своё мнение и автоматически начинаешь болеть только за тех, у кого всё хорошо и кто постоянно выигрывает. Так что ли надо?
Ответить
prtcs
1594501518
Сегодня Вася прав...
Ответить
Мага 13
1594502065
а вася все равно никого не любит потому что ему даже шлюхи не дают)))
Ответить
СвинкаСправедливости
1594504014
Это больше про Матч ТВ.
Ответить
ivany4
1594504896
Тяжело Васе жить на 1,5 ляма в месяц. Решил высказаться о шлюхах и несбывшейся мечте. Видимо рассчитывает на дополнительные пожертвования от голубого клуба.
Ответить
zxc-1168
1594512876
Уткин говорит на таком же "языке", как и большинство неполноценных особей на этом портале. Но они почему-то возмущаются, а когда сами подобную грязь черкают, то вроде так и надо. Свою гнусность не видно видимо. А Уткин уже давно превратился в "девушку" с низко социальной ответственностью.
Ответить
Каратель помойников
1594524205
Заплыл у Васьки жиром мозг окончательно.не Вася ли та шлюха что за барышом гонится,где больше дают за то и трубит
Ответить
ААМ
1594526338
Не люблю СПАМ, но Васисуалий перешёл красную черту. Свинья внешне и свинья, как журналист с интеллектом свиньи.
Ответить
Evgeniy32
1594545273
Преданный болельщик не отвернется от свой команды никогда! Уткин реально по ходу бессмертный, такие то слова воспроизводить из своего поганого рта.
Ответить
Главные новости
ФотоВендел ответил на критику Орлова
16:04
Фото«Барселона» объявил о переходе финалиста ЧМ-2018
15:50
«Краснодар» нашел замену для Диего Косты в Аргентине
15:38
ЦСКА продлил контракт с самым дорогим защитником команды
15:03
1
Топ-10 лучших тренеров в истории АПЛ по версии BBC
14:49
Орлов ответил, должен ли «Зенит» уволить Семака
14:35
13
Радикальное заявление «Атлетико» по Альваресу и «Барселоне»
14:25
1
Экс-игрок «Спартака» хотел сбежать из клуба: «Забирайте меня назад»
13:48
2
Гончаренко в порыве гнева опрокинул самовар в раздевалке
13:27
«Я дерьмовый тренер»: Фонсека из «Лиона» – после вылета из ЛЧ
13:09
3
Все новости
Все новости
«Балтика» сделала предложение по игроку сборной Марокко
14:55
Орлов ответил, должен ли «Зенит» уволить Семака
14:35
13
Погребняк высказался о чемпионских перспективах «Зенита»
14:18
3
Орлов поставил еще один диагноз «Зениту»
13:59
4
Экс-игрок «Спартака» хотел сбежать из клуба: «Забирайте меня назад»
13:48
2
Аршавин определил команду РПЛ с наибольшими шансами на титул
12:47
4
ФотоРПЛ обновила логотип в честь юбилея
12:31
5
Назначения судей на 6-й тур РПЛ
12:17
10
«Торпедо» просматривает экс-спартаковца
11:59
2
Подробности нового контракта Кругового с ЦСКА
11:51
1
Экс-спартаковец столкнулся с политическим ультиматумом в Армении
11:33
1
Реакция Аршавина на поражение «Зенита» от «Спартака»
11:18
8
Галактионов ответил на вопрос о вылете «Локомотива»
10:55
Где смотреть матч «Акрон» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 28 августа 2026
10:47
Экс-спартаковец признался, что приезжал на тренировки с похмелья и с перегаром
10:21
2
«Динамо» покупает игрока, водившего проституток на базу и устроившего пьяное ДТП
10:13
17
ФотоЧемпион в составе «Спартака» стал вратарем месяца в Первой лиге
09:51
ЦСКА провалил переговоры с «Динамо Мх»
09:41
6
Болельщицы подрались во время матча ЦСКА
09:36
2
Галактионов отреагировал на резкое заявление Аршавина в свой адрес
09:28
2
«Спартак» в шаге от продления контракта с лидером
08:58
14
Определен лучший форвард России
08:49
2
Семин назвал условие для чемпионства «Спартака»
08:17
1
В ЦСКА описали тяжелую травму Баринова двумя словами
00:33
1
ЦСКА принял решение по Абдулкадырову
00:24
4
Галактионов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:53
4
У дочери Радимова возникли проблемы в Европе
Вчера, 23:11
14
Генич объяснил, почему «Локомотив» пропустил от ЦСКА со штрафного
Вчера, 22:57
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+