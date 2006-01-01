⚽ РПЛ. «Зенит» сыграет с «Ахматом», «Сочи» примет «Спартак»

что то не уверен в победе спартака в этих последних играх и кубке!но все равно пожелание побед в оставшихся играх!
Сегодня, 11 июля, стартует 28-й тур российской Премьер-лиги.
В субботу состоятся три матча. Откроют игровой день в Туле «Арсенал» и «Тамбов», затем «Зенит» в гостях встретится с «Ахматом», и напоследок «Сочи» примет «Спартак».
Еще пять поединков тура запланированы на воскресенье.
Чемпионат России. РПЛ. 28-й тур
11 июля, 16:00 мск
Ахмат (Грозный) – Зенит (Санкт-Петербург)
11 июля, 18:30 мск
11 июля, 20:30 мск
12 июля, 16:30 мск
ЦСКА (Москва) – Рубин (Казань)
12 июля, 18:30 мск
Динамо (Москва) – Крылья Советов (Самара)
12 июля, 18:30 мск
12 июля, 18:30 мск
Краснодар – Урал (Екатеринбург)
12 июля, 20:30 мск