⚽ РПЛ. «Зенит» сыграет с «Ахматом», «Сочи» примет «Спартак»

Сегодня, 11 июля, стартует 28-й тур российской Премьер-лиги.

В субботу состоятся три матча. Откроют игровой день в Туле «Арсенал» и «Тамбов», затем «Зенит» в гостях встретится с «Ахматом», и напоследок «Сочи» примет «Спартак».

Еще пять поединков тура запланированы на воскресенье.

Чемпионат России. РПЛ. 28-й тур

Арсенал (Тула) – Тамбов

11 июля, 16:00 мск

Ахмат (Грозный) – Зенит (Санкт-Петербург)

11 июля, 18:30 мск

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Сочи – Спартак (Москва)

11 июля, 20:30 мск

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Локомотив (Москва) – Уфа

12 июля, 16:30 мск

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ЦСКА (Москва) – Рубин (Казань)

12 июля, 18:30 мск

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Динамо (Москва) – Крылья Советов (Самара)

12 июля, 18:30 мск

Оренбург – Ростов

12 июля, 18:30 мск

Краснодар – Урал (Екатеринбург)

12 июля, 20:30 мск

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