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    ⚽ РПЛ. «Зенит» сыграет с «Ахматом», «Сочи» примет «Спартак»

    Сегодня, 11 июля, стартует 28-й тур российской Премьер-лиги.

    В субботу состоятся три матча. Откроют игровой день в Туле «Арсенал» и «Тамбов», затем «Зенит» в гостях встретится с «Ахматом», и напоследок «Сочи» примет «Спартак».

    Еще пять поединков тура запланированы на воскресенье.

    Чемпионат России. РПЛ. 28-й тур

    Арсенал (Тула) – Тамбов

    11 июля, 16:00 мск

    Ахмат (Грозный) – Зенит (Санкт-Петербург)

    11 июля, 18:30 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Сочи – Спартак (Москва)

    11 июля, 20:30 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Локомотив (Москва) – Уфа

    12 июля, 16:30 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    ЦСКА (Москва) – Рубин (Казань)

    12 июля, 18:30 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Динамо (Москва) – Крылья Советов (Самара)

    12 июля, 18:30 мск

    Оренбург – Ростов

    12 июля, 18:30 мск

    Краснодар – Урал (Екатеринбург)

    12 июля, 20:30 мск

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 10:10
    Комментарии1
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      Рейтинг: +879

      vsespartak01 2 минуты назад

      что то не уверен в победе спартака в этих последних играх и кубке!но все равно пожелание побед в оставшихся играх!

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