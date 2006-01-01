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    Примера. «Гранада» в конце матча вырвала победу у «Реал Сосьедада»

    В 35-м туре чемпионата Испании «Реал Сосьедад» принимал «Гранаду» и уступил со счетом 2:3.

    У хозяев отличились Микель Мерино и Микель Оярсабаль. Гости забили усилиями Антонио Пуэртаса, Роберто Сольдадо и Домингуша Дуарте.

    «Реал Сосьедад» набрал 51 очко и занимает седьмое место в турнирной таблице. «Гранада» идет девятой, отставая на одной очко.

    Чемпионат Испании. Примера. 35-й тур

    Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) – Гранада (Гранада) – 2:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Пуэртас, 21; 0:2 – Сольдадо, 43; 1:2 – Мерино, 47; 2:2 – Оярсабаль, 83; 2:3 – Дуарте, 88.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: «Бомбардир»

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