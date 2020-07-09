Главные новости дня. Сборная России осенью сыграет с Швецией и Молдавией; «Динамо» и «Краснодар» проиграли в 27-м туре РПЛ

Дзюба спел «Голубую луну» на праздновании чемпионства «Зенита»
С 1 августа московские стадионы можно заполнять на 50 процентов
Footmercato: «Бордо» интересуется Кузяевым
Сборная России проведет осенью контрольные матчи с Швецией и Молдавией
Metaratings: «Зенит» подпишет новый контракт с 36-летним Ивановичем
РПЛ. «Урал» благодаря Погребняку вырвал победу над «Динамо» и опередил «Спартак», уральцы не проигрывают пять матчей подряд
Sport24: «Ростов» отказал «Генту» в трансфере Шомуродова за 5 миллионов
Фомин может перейти из «Уфы» в «Спартак»
Ответные матчи 1/8 финала ЛЧ пройдут на полях принимающих команд без зрителей
РПЛ. Гол 19-летнего Макарова принес «Рубину» победу над «Краснодаром»
Источник: «Бомбардир»