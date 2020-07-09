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    РПЛ. Гол 19-летнего Макарова принес «Рубину» победу над «Краснодаром»

    В матче 27-го тура РПЛ «Рубин» на своем поле минимально обыграл «Краснодар».

    Единственный гол в игре в начале второго тайма забил 19-летний полузащитник казанцев Никита Макаров.

    Набрав три очка, «Рубин» поднялся с 12-го на девятое место в турнирной таблице чемпионата. «Краснодар» остался на четвертой строчке.

    Чемпионат России. РПЛ. 27-й тур

    Рубин – Краснодар – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Макаров, 51.

    «Рубин»: Дюпин, Уремович, Старфельт, Сантос, Зуев, Иг. Коновалов (Тарасов, 83), Абильдгор, Кварацхелия, Йевтич (Давиташвили, 83), Макаров (С. Бакаев, 69), Игнатьев (Марков, 74).

    «Краснодар»: Сафонов, Газинский, Мартынович, Сорокин, Рамирес (Сергеев, 88), Уткин (Онугха, 75), Кайо, Вильена, Кабелья (Ольссон, 63), Сулейманов (Фернандеш, 62), Вандерсон.

    Предупреждения: Абильгор, 57 – Вилена, 32; Сулейманов, 59; Фернандеш, 66; Газинский, 90+4; Кайо, 90+5.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    09.07.2020 22:23
    Комментарии43
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      Рейтинг: +425

      Spinorr 42 минуты назад

      Какой Никита , Какой !9 летний?
      Гол забил Денис Макаров, и ему 22 года!
      Спецы, блин!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7500

      ilichkadr > Spinorr 39 минут назад

      Бомбардир отжигает.............

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1786

      Krasnodar 123 48 минут назад

      ПОЗОРНАЯ ИГРА!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5312

      JTherry 1 час назад

      ожидаемо, к концу чемпионата Краснодар "сдувается" и пропускает всех своих конкурентов вперед, а жаль, хотелось посмотреть их в ЛЧ... а Рубин, молодцы!

      2
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      Рейтинг: +4143

      vladik12 1 час назад

      Про "Краснодар": говном ты не был, но и до вершин не добрался.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +40148

      portero 1 час назад

      Краснодар выдал худший результат после паузы, одна игра перенесена и одно очко в трех играх.... печаль.

      0
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      Рейтинг: +1332

      kazak161 1 час назад

      Новая Мировая политика и новые правила жизни в футболе внесли свое "дело"!Осенью будет новая волна "правителей человечества" и снова начнется бардак!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +94

      Фанат Рубина 1 час назад

      Красавцы с Победой Рубиновые! Вперед к 6 месту

      4
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      Рейтинг: +4114

      Рубинище > Фанат Рубина 1 час назад

      Оптимистично конечно.

      0
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      Рейтинг: +1088

      Tsigan 1 час назад

      Ко всему сказанному хочу добавить, кажется Краснодар окончательно теряет ту самую публику которая 4-5 лет назад смотрела завароженным взглядом на супер скоростной Краснодар когда по полю летали жаозиньо лаборде Вандерсон маурисио.

      5
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      Рейтинг: +157

      Хейтер Аларм > Tsigan 1 час назад

      А сейчас мы смотрим мучения на поле всяких Кайо, Кабелей, Бергов, Фернандешей и прочей нечести

      2
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      Рейтинг: +4114

      Рубинище > Tsigan 1 час назад

      Виноваты травмы, воспитанники и отсутствие хорошего тренера. Шапи никакущий сегодня был. Ману за короткий промежуток создал больше.

      0
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      Рейтинг: +2453

      житель СПб 1 час назад

      Прекрасная игра Рубина! Наконец! Заслуженная победа - и это без явного пенальти, который должны были поставить. Сожаления Краснодару, он не "хочет" в ЛЧ. (Как ни парадоксально, эту мысль до игры высказывали сегодня на Матч ТВ!). Газинский наиграл на честное удаление сегодня. Да, печально Краснодару... Я болел за него. Но Рубин - молодец!

      2
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      Рейтинг: +4337

      Alekxei Z. 1 час назад

      Всё время поражаюсь , за что поют дифирамбы Краснодару ?
      Ах , зрелищная игра ? Им в первом тайме двуху должны были класть и туши свет. Оборона проходной двор , да и в атаке вспомнить нечего.

      4
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      Рейтинг: +2453

      житель СПб > Alekxei Z. 1 час назад

      Алексей, дифирамбы ему поют потому, что его всегда интереснее смотреть, чем Уфу, зачастую - чем Спартак, Локомотив и Зенит. Но не сегодня, особенно не сегодня...

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      Рейтинг: +4337

      Alekxei Z. > житель СПб 1 час назад

      Интересно это когда ему 3-4 кладут ?
      Будь поудачливей Игнатьев и уже в первом двушечка лежала бы.
      Что они , что Ростов , попылили и пшик , не о чём.

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