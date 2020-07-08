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  • Главные новости дня. В «Спартаке» подтвердили назначение Газизова, IFAB разрешил делать пять замен в матчах и в следующем сезоне

Главные новости дня. В «Спартаке» подтвердили назначение Газизова, IFAB разрешил делать пять замен в матчах и в следующем сезоне

8 июля 2020, 23:56
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Тедеско удалили со скамейки в первом тайме дерби с «Локомотивом».

Федун: «Газизов на этой неделе приступит к работе в «Спартаке», Тедеско остается».

Журналист Нагучев: «Газизов заплакал, прощаясь с «Уфой».

Газизов – о назначении в «Спартак»: «Уверен, все будет хорошо. Я все понял после нескольких встреч с Федуном».

«Чемпионат»: «Сан-Лоренсо» согласен продать Гайча ЦСКА за 9 миллионов. У клуба останется 10% прав.

IFAB одобрил правило пяти замен на сезон-2020/21. Каждая лига сама решит, использовать опцию или нет.

«Спартак» обратился в комитет по этике РФС после слов Медведева.

Медведев – о жалобе «Спартака»: «Люди юмора не понимают».

Егоров: «На совете директоров Цорну выразили главную претензию: «Спартак» плохо судят».

Миллер: «Зенит» и самая большая армия болельщиков в стране еще раз доказали, что мы сильнее всех».

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (1)
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Benifacto
1594245802
новости сеня тока про спартак я так понял....
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