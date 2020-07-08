Главные новости дня. В «Спартаке» подтвердили назначение Газизова, IFAB разрешил делать пять замен в матчах и в следующем сезоне

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    Источник: Бомбардир.ру

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    08.07.2020 23:56
    Комментарии1
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      Рейтинг: +848

      Benifacto 48 минут назад

      новости сеня тока про спартак я так понял....

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