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    РПЛ. ЦСКА одержал третью сухую победу подряд и поднялся в зону Лиги чемпионов

    ЦСКА во второй раз подряд победил всухую и крупно. В Оренбурге команда Виктора Гончаренко забила четыре гола. На текущей неделе стало известно о смерти мамы белорусского тренера.

    ЦСКА поднялся в зону Лиги чемпионов. «Оренбург» идет последним и от спасительной 14-й строчки отстает на пять очков.

    Игорь Акинфеев вышел на третье место среди всех футболистов по количеству матчей в чемпионате России. На его счету 454 встречи.

    Чемпионат России. РПЛ. 27-й тур

    Оренбург – ЦСКА (Москва) – 0:4 (0:1)

    Голы: 0:1 – Чалов, 32; 0:2 – Влашич, 59; 0:3 – Щенников, 78; 0:4 – Обляков, 90+3.

    «Оренбург»: Климович, Малых, Сиваков, Терехов, Шахов (Бидловский, 64), Кулишев, Зотов, Липовой, Черных (Скофлек, 46), Чуканов (Криворучко, 80), Фамейе.

    ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Набабкин (Карпов, 83), Обляков, Марадишвили (Бистрович, 54), Влашич (Тикнизян, 82), Сигурдссон (Кучаев, 54), Чалов (Бийол, 72).

    Предупреждения: Фамейе, 25; Кулишев, 51; Криворучко, 84; Терехов, 90+1 – Дивеев, 47; Набабкин, 57.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 19:54
    Комментарии20
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      Рейтинг: +289

      RUSARM 9 минут назад

      Мы победили достойно,да и сильно не напрягаясь!!! Теперь болеем за непримиримых и уфимцев!!

      2
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      Рейтинг: +7936

      BRO_football 10 минут назад

      Ох, и хорошие матчи пошли. Всегда бы так, а не только в конце сезона.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1409

      Semushkin Roman Valerievi 20 минут назад

      Этот состав может играть в качественный, результативный футбол. Как показала практика. Будем надеяться не на случайность, а на закономерность. И Михалыч на самом деле все переосмыслил. Нужно три победы. И есть шансы на ЛЧ. Не всё потеряно. Так держать. Через полчаса болеем за Спартак. Ну Локо наш конкурент, в этом плане. С победой, красно-синие.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +7474

      ilichkadr 21 минуту назад

      ЦСКА с заслуженной победой! Кони, бомжи с вами!!!!!!!!!!

      3
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      Рейтинг: +1589

      Кузьмич на трибуне 24 минуты назад

      Очередная победа выводит Армейцев в зону ЛЧ. Понятное дело, что у Локо и Краснодара игры ещё впереди, но никто не сказал, что эти игры уже в кармане. И Локо и Краснодар могут оступиться и пропустить армейцев вперёд. Локо Без Сёмина- это непредсказуемо, тем более что им играть со Спартаком, а это всегда непредсказуемо, а Быки всегда удивляли в конце чемпионата, особенно если в зону ЛЧ нужно пропустить ЦСКА.

      6
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      Рейтинг: +1639

      prtcs 26 минут назад

      Всех с победой! Игра радует! Алан на синтетике не играет. С Рубином его увидим.

      9
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      Рейтинг: +87

      cevin cigan > prtcs 36 минут назад

      Да точно,с эта синтетика многих под "нож" отправила. Алан пусть лучше к Рубину готовится, "Коней" с сухой победой!

      8
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      Рейтинг: +1506

      Бомбардиръ 27 минут назад

      Даешь ЛЧ!

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +1589

      Кузьмич на трибуне > Бомбардиръ 26 минут назад

      теперь слово за паровозиками и быками. Ждём.

      1
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      Рейтинг: +3661

      alarm 29 минут назад

      куда все визгуны подевались?)

      3
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      ...
      Рейтинг: +39

      Kurt Angel > alarm 24 минуты назад

      брачный сезон

      1
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      Рейтинг: +39

      Kurt Angel > alarm 20 минут назад

      или д осих пор изучают детально любимое видео с Дзюбой и Азмуном. Они в таком восторге находятся от этого видео, что пересматривают и пересматривают.

      4
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      Рейтинг: +1842

      afw13 32 минуты назад

      ну наконец-то их прорвало... с победой болел ЦСКА!

      3
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      Рейтинг: +39

      Kurt Angel 36 минут назад

      Армейцы предпочтительнее конкурентов в борьбе за второе место.
      Но, после 30 тура узнаем

      7
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