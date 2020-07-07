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  • Главные новости дня. Газизов и Евсеев могут прийти в «Спартак», «Вольфсбург» готов купить Чалова за 13 миллионов

Главные новости дня. Газизов и Евсеев могут прийти в «Спартак», «Вольфсбург» готов купить Чалова за 13 миллионов

7 июля 2020, 21:30

Медведев – о видео с Дзюбой и Азмуном: «Артем намекал, что будет со «Спартаком» в полуфинале Кубка России».

The Guardian: Рангник с сезона-2020/21 возглавит «Милан» и может параллельно стать спортивным директором.

Гендузи две недели не тренируется с «Арсеналом». Его отстранил Артета.

Жиго: «Москва – красно-белая».

Варга: «Руководство «Локо» встречалось с Венгером до назначения Николича, но они не смогли договориться».

Семин: «Кикнадзе ходил по комнатам игроков и настраивал их против тренера».

«Реал» хочет подписать Мбаппе свободным агентом, заплатив ему 100 миллионов.

«Спартак» объявил об увольнении Цорна.

«Вольфсбург» готов предложить за Чалова 13 миллионов.

«РБ-Спорт»: вместе с Газизовым в «Спартак» может прийти Евсеев.

Источник: Бомбардир.ру
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