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    ⚽ РПЛ. «Тамбов» принимает «Ахмат», «Арсенал» сыграет с «Крыльями Советов»

    Во вторник пройдут два матча 27-го тура российской Премьер-лиги.

    «Тамбов» сыграет с «Ахматом», «Арсенал» с «Крыльями Советов».

    Чемпионат России. РПЛ. 27-й тур

    Тамбов – Ахмат (Грозный)

    7 июля, 18:30 мск

    Арсенал (Тула) – Крылья Советов (Самара)

    7 июля, 20:30 мск

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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