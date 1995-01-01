⚽ РПЛ. «Тамбов» принимает «Ахмат», «Арсенал» сыграет с «Крыльями Советов»

Во вторник пройдут два матча 27-го тура российской Премьер-лиги.
«Тамбов» сыграет с «Ахматом», «Арсенал» с «Крыльями Советов».
Чемпионат России. РПЛ. 27-й тур
7 июля, 18:30 мск
Арсенал (Тула) – Крылья Советов (Самара)
7 июля, 20:30 мск
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Во вторник пройдут два матча 27-го тура российской Премьер-лиги.
«Тамбов» сыграет с «Ахматом», «Арсенал» с «Крыльями Советов».
Чемпионат России. РПЛ. 27-й тур
7 июля, 18:30 мск
Арсенал (Тула) – Крылья Советов (Самара)
7 июля, 20:30 мск