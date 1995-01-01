«Чемпионат»: «Спартак» не уволит Тедеско по завершении сезона

Стало известно, что с высокой степенью вероятности главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско останется в клубе вне зависимости от результатов сезона.«Спартак» в настоящее время не рассматривает вариант с увольнением специалиста, несмотря на неопределенность в будущем генерального директора московского клуба Томаса Цорна, о которой сообщалось ранее.

34-летний Тедеско возглавил московский клуб в середине октября прошлого года.

Сейчас клуб занимает в РПЛ седьмое место.