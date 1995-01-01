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    «Чемпионат»: «Спартак» не уволит Тедеско по завершении сезона

    Стало известно, что с высокой степенью вероятности главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско останется в клубе вне зависимости от результатов сезона.«Спартак» в настоящее время не рассматривает вариант с увольнением специалиста, несмотря на неопределенность в будущем генерального директора московского клуба Томаса Цорна, о которой сообщалось ранее.

    • 34-летний Тедеско возглавил московский клуб в середине октября прошлого года.
    • Сейчас клуб занимает в РПЛ седьмое место.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +11618

      vladimir-7 11 минут назад

      Обязательно оставьте Тедеско и Цорна хотя бы ещё на годик и команды
      РПЛ будут очень довольны

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      Рейтинг: +6369

      Литейный4 52 минуты назад

      Нам нравится как работает связка Тудеска и Цорн.Один юный физрук, а другой проходимец аферист , доящий мазутный проект. Гыгыгы

      2
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      Рейтинг: +926

      ziborock > Литейный4 45 минут назад

      А нам нравится связка Дзюба - Азмун в раздевалке сине-голубых!)
      Сине-бело-голубые!
      Гей-гей!)))
      https://www.youtube.com/watch?v=GZc40UGqYy4

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      Рейтинг: +9933

      silver29 56 минут назад

      Тедеско понтер и балобол ((((, команда из чемпиона России деградировала до стабильного проигрыша аутсайдерам, пока он с "семьей" будут дурковать в команде ничего путного не получится (((( вон Массимо доказал свою состоятельность в АЕК в отличии от этого дрища.

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