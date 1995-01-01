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    Tuttomercatoweb: ЦСКА предложил за Гайча 8 миллионов

    ЦСКА сделал предложение «Сан-Лоренсо» по трансферу форвард Адольфо Гайча.

    По информации Tuttomercatoweb, москвичи предложили за футболиста 8 миллионов евро. «Сан-Лоренсо» пока не ответил на запрос ЦСКА, но в российском клубе уверены в успехе в переговорах.

    Ранее на 21-летнего футболиста также претендовал «Зенит». Кроме того, в апреле сообщалось о желании «Барселоны» подписать аргентинца.

    • Гайч – воспитанник «Сан-Лоренсо».
    • Его рыночная стоимость – 11 миллионов евро.

    Источник: Tuttomercatoweb

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +11607

      vladimir-7 48 минут назад

      Информация для отвода глаз и мыслей.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +854

      Semenycch 59 минут назад

      8 миллионов? Армейцы вообще с интеллектом не дружат?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +740

      vmonomah17 1 час назад

      Аренда с правом выкупа?)))

      2
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