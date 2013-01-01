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    Семак несколько минут назад стал дедушкой, а через девять часов «Зенит» может оформить второе чемпионство подряд

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак стал дедушкой. Об этом в социальной сети сообщила его супруга Анна.

    «Несколько минут назад мы с мужем стали бабушкой и дедушкой! Завтра расскажу удивительную историю о том, как это произошло, как назвали и какие из ваших советов реально помогли. Спасибо за поддержку и поздравления! Слава Богу за все!» – написала Анна Семак.

    • Тренер находится в Краснодаре, где в 20:30 по Москве «Зенит» начнет матч 26-го тура РПЛ против местной команды.
    • В случае победы «Зенит» оформит второе подряд чемпионство.
    • Семак – многодетный отец.

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    Публикация от text (@annas_secret_garden) 5 Июл 2020 в 3:36 PDT

    Источник: инстаграм Анны Семак

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2267

      Axe111 14 секунд назад

      Удивительная история о том,как это произошло.....МЕГАМОЗГ

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +231

      plehanov6 3 минуты назад

      Поздравляю! От всей души! Сам, пять лет назад, испытал это чувство, в первый раз! Но чемпионами, в этом туре, вам не стать!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +745

      Cubinec1989 4 минуты назад

      Надеюсь Краснодар сможет поздравить парой-тройкой безответных голов, в ворота Зенита)

      1
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      Рейтинг: +147

      Хейтер Аларм 18 минут назад

      А не рано ли?

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