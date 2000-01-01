⚽ РПЛ. «Спартак» сыграет с «Тамбовом», «Локомотив» примет «Сочи», ЦСКА – в гостях у «Ахмата»

Сегодня, 4 июля, стартует 26-й тур российской Премьер-лиги.

Субботний игровой день включает в себя пять матчей. Первыми встретятся «Динамо» и «Арсенал». Затем «Спартак» примет «Тамбов», а «Крылья Советов» – «Ростов». Последними встречами сегодня станут противостояния «Локомотива» и «Сочи», а также «Ахмата» и ЦСКА.

Чемпионат России. РПЛ. 26-й тур

Динамо (Москва) – Арсенал (Тула)

4 июля, 16:30 мск

Спартак (Москва) – Тамбов

4 июля, 18:30 мск

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Крылья Советов (Самара) – Ростов (Ростов-на-Дону)

4 июля 18:30 мск

Локомотив (Москва) – Сочи

4 июля, 20:30 мск

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Ахмат (Грозный) – ЦСКА (Москва)

4 июля, 20:30 мск

Уфа – Урал (Екатеринбург)

5 июля, 16:30 мск

Рубин (Казань) – Оренбург

5 июля, 18:30 мск

Краснодар – Зенит (Санкт-Петербург)

5 июля, 20:30 мск

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