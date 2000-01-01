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    ⚽ РПЛ. «Спартак» сыграет с «Тамбовом», «Локомотив» примет «Сочи», ЦСКА – в гостях у «Ахмата»

    Сегодня, 4 июля, стартует 26-й тур российской Премьер-лиги.

    Субботний игровой день включает в себя пять матчей. Первыми встретятся «Динамо» и «Арсенал». Затем «Спартак» примет «Тамбов», а «Крылья Советов»«Ростов». Последними встречами сегодня станут противостояния «Локомотива» и «Сочи», а также «Ахмата» и ЦСКА.

    Чемпионат России. РПЛ. 26-й тур

    Динамо (Москва) – Арсенал (Тула)

    4 июля, 16:30 мск

    Спартак (Москва) – Тамбов

    4 июля, 18:30 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Крылья Советов (Самара) – Ростов (Ростов-на-Дону)

    4 июля 18:30 мск

    Локомотив (Москва) – Сочи

    4 июля, 20:30 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Ахмат (Грозный) – ЦСКА (Москва)

    4 июля, 20:30 мск

    Уфа – Урал (Екатеринбург)

    5 июля, 16:30 мск

    Рубин (Казань) – Оренбург

    5 июля, 18:30 мск

    Краснодар – Зенит (Санкт-Петербург)

    5 июля, 20:30 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 13:05
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2261

      Axe111 1 час назад

      Заголовок СУПЕР!!!!!!! А ДРУГИЕ КОМАНДЫ НЕ ИГРАЮТ??????,,

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