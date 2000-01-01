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    Матч за Суперкубок России может пройти зимой в другой стране

    Коммерческий директор РПЛ Павел Суворов рассказал, что матч за Суперкубок России-2020 может состояться за рубежом.

    Кроме того, по его словам, игра, вероятно, будет перенесена на зимний период.

    «Мы не будем проводить матч за Суперкубок в межсезонье этим летом. При планировании структуры календаря на будущий сезон рассмотрим различные варианты проведения во время зимнего перерыва.

    Пока нет окончательного решения по времени и месту проведения. Планируем провести в таком регионе, где в это время года будет комфортно болельщикам и футболистам. Место проведения обусловлено в первую очередь логистической, маркетинговой и финансовой составляющими, поэтому пока работаем над всеми вариантами, заграницу не исключаем», – сказал Суворов.

    • С 2012 года Суперкубок России традиционно разыгрывался в июле.
    • За трофей борются чемпион и обладатель Кубка страны.
    • В прошлом году титул взял «Локомотив».

    Источник: ТАСС

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