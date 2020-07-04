Матч за Суперкубок России может пройти зимой в другой стране

Коммерческий директор РПЛ Павел Суворов рассказал, что матч за Суперкубок России-2020 может состояться за рубежом.

Кроме того, по его словам, игра, вероятно, будет перенесена на зимний период.

«Мы не будем проводить матч за Суперкубок в межсезонье этим летом. При планировании структуры календаря на будущий сезон рассмотрим различные варианты проведения во время зимнего перерыва.

Пока нет окончательного решения по времени и месту проведения. Планируем провести в таком регионе, где в это время года будет комфортно болельщикам и футболистам. Место проведения обусловлено в первую очередь логистической, маркетинговой и финансовой составляющими, поэтому пока работаем над всеми вариантами, заграницу не исключаем», – сказал Суворов.