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  • Главные новости дня. Чалов – главная цель «Вольфсбурга», «Спартак» сыграет с «Локомотивом» без Зобнина

Главные новости дня. Чалов – главная цель «Вольфсбурга», «Спартак» сыграет с «Локомотивом» без Зобнина

3 июля 2020, 21:59
3

Зобнина за агрессивное поведение в дерби с ЦСКА дисквалифицировали на два матча. Он пропустит игру с «Локомотивом».

Mundo Deportivo: Хави возглавит «Барселону» по окончании сезона.

Sport.es: «Бавария» требует 35 миллионов с «Ливерпуля» за Алькантару.

Cadena SER: Месси уйдет из «Барселоны» в 2021 году.

«Бавария» объявила о трансфере Сане.

Kicker: Чалов попал в список главных трансферных целей «Вольфсбурга».

Журналист Алланазаров: «У нескольких футболистов «Оренбурга» обнаружено двустороннее воспаление легких».

В «Оренбурге» заявили об увеличении числа заразившихся коронавирусом.

«Арсенал» выкупил у «Зенита» Лесового.

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (3)
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Garrincha58
1593803987
в Вольфсбурге даже не знают, а кто ест Чялёв!
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sochi-2013
1593837881
Хорошо бы Феде с немцами потренироваться и поиграть. Ему нужна какая то встряска. Может не совсем он пропал для футбола.
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vladimir-7
1593841959
Агрессию Зобнина заметили не только болельщики, но и судьи, наказав его дисквалификацией даже на два матча
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