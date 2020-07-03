Главные новости дня. Чалов – главная цель «Вольфсбурга», «Спартак» сыграет с «Локомотивом» без Зобнина

Зобнина за агрессивное поведение в дерби с ЦСКА дисквалифицировали на два матча. Он пропустит игру с «Локомотивом».

Mundo Deportivo: Хави возглавит «Барселону» по окончании сезона.

Sport.es: «Бавария» требует 35 миллионов с «Ливерпуля» за Алькантару.

Cadena SER: Месси уйдет из «Барселоны» в 2021 году.

«Бавария» объявила о трансфере Сане.

Kicker: Чалов попал в список главных трансферных целей «Вольфсбурга».

Журналист Алланазаров: «У нескольких футболистов «Оренбурга» обнаружено двустороннее воспаление легких».

В «Оренбурге» заявили об увеличении числа заразившихся коронавирусом.

«Арсенал» выкупил у «Зенита» Лесового.