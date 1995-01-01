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    «Спартак» – 13-я команда сезона РПЛ по игре дома. Меньше очков набрали только два клуба

    «Спартак» в нынешнем сезоне РПЛ занимает 13-е место с учетом только домашних матчей. Команда провела 12 встреч на «Открытие Арене» и набрала столько же очков.

    Меньше очков дома набрали только «Рубин» (11) и «Оренбург» (девять). Из 12 домашних встреч «Спартак» выиграл три.

    • Антирекорд по набранным в чемпионате России очкам дома «Спартак» установил в 2004 году (21).
    • В общей таблице РПЛ москвичи сейчас идут шестыми.
    • Завтра, 4 июля, «Спартак» дома примет «Тамбов».

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 19:29
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3453

      alarm 45 минут назад

      очень стыдно за рылов! ещё и деньги берут за билеты, когда их фердун не раздаёт бесплатно у метро!

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