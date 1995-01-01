«Спартак» – 13-я команда сезона РПЛ по игре дома. Меньше очков набрали только два клуба

«Спартак» в нынешнем сезоне РПЛ занимает 13-е место с учетом только домашних матчей. Команда провела 12 встреч на «Открытие Арене» и набрала столько же очков.

Меньше очков дома набрали только «Рубин» (11) и «Оренбург» (девять). Из 12 домашних встреч «Спартак» выиграл три.