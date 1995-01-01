Сестра Гризманна обсудит с «Барселоной» положение брата в команде

Ну и шоу бы было если бы моя сестра пришла к шефу за меня качать)) куда мир катится
Представители нападающего «Барселоны» Антуана Гризманна недовольны игровым временем футболиста. Сестра и агент француза Мод Гризманн проведет встречу с руководством клуба, пишет Sport.es.
Мод Гризманн будет узнавать, почему Гризманн нередко остается на скамейке запасных и рассчитывает ли клуб на него в дальнейшем.
- Брату Гризманна хочется плакать от его игрового времени.
- «Барселона» купила француза прошлым летом у мадридского «Атлетико».
- Каталонцы в Примере идут вторыми.