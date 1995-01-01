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    Сестра Гризманна обсудит с «Барселоной» положение брата в команде

    Представители нападающего «Барселоны» Антуана Гризманна недовольны игровым временем футболиста. Сестра и агент француза Мод Гризманн проведет встречу с руководством клуба, пишет Sport.es.

    Мод Гризманн будет узнавать, почему Гризманн нередко остается на скамейке запасных и рассчитывает ли клуб на него в дальнейшем.

    • Брату Гризманна хочется плакать от его игрового времени.
    • «Барселона» купила француза прошлым летом у мадридского «Атлетико».
    • Каталонцы в Примере идут вторыми.

    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 19:21
    Комментарии2
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      Рейтинг: +374

      Nayturs 38 минут назад

      Ну и шоу бы было если бы моя сестра пришла к шефу за меня качать)) куда мир катится

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      Рейтинг: +3453

      alarm 1 час назад

      ща тренера поменяют и дело пойдёт. хотя всё равно позор котолонским (и спартаку).

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