Сестра Гризманна обсудит с «Барселоной» положение брата в команде

Представители нападающего «Барселоны» Антуана Гризманна недовольны игровым временем футболиста. Сестра и агент француза Мод Гризманн проведет встречу с руководством клуба, пишет Sport.es.

Мод Гризманн будет узнавать, почему Гризманн нередко остается на скамейке запасных и рассчитывает ли клуб на него в дальнейшем.