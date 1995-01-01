Журналист Егоров: наиболее вероятная дата начала следующего сезона РПЛ – 9 августа

До 9 августа, конечно, времени много, но если хоть в одной команде
появятся заболевшие, то, что тогда делать, необходимо рассматривать
все возможные варианты выхода из таких ситуаций.
Журналист Сергей Егоров сообщил, когда с высокой долей вероятности стартует следующий розыгрыш российской Премьер-лиги.
«По моей информации, наиболее вероятной датой старта следующего чемпионата является 9 августа. Именно эту дату обсуждают клубы РПЛ как наиболее вероятную. Этот сезон заканчивается 22 июля, финал Кубка – 25 июля, на восстановление/сбор есть две недели», – написал Егоров в своем телеграм-канале.
- В текущем розыгрыше РПЛ лидирует «Зенит».
- Командам осталось провести пять туров.