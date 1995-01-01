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    Журналист Егоров: наиболее вероятная дата начала следующего сезона РПЛ – 9 августа

    Журналист Сергей Егоров сообщил, когда с высокой долей вероятности стартует следующий розыгрыш российской Премьер-лиги.

    «По моей информации, наиболее вероятной датой старта следующего чемпионата является 9 августа. Именно эту дату обсуждают клубы РПЛ как наиболее вероятную. Этот сезон заканчивается 22 июля, финал Кубка – 25 июля, на восстановление/сбор есть две недели», – написал Егоров в своем телеграм-канале.

    • В текущем розыгрыше РПЛ лидирует «Зенит».
    • Командам осталось провести пять туров.

    Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова

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    Сегодня, 14:35
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +11570

      vladimir-7 12 секунд назад

      До 9 августа, конечно, времени много, но если хоть в одной команде
      появятся заболевшие, то, что тогда делать, необходимо рассматривать
      все возможные варианты выхода из таких ситуаций.

      0
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      Рейтинг: -3758

      gosproektikabinet 37 минут назад

      кроме бомжей кто еще это будет смотреть

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      Рейтинг: +10632

      KLIM777 > gosproektikabinet 14 минут назад

      ты по фнл и пфл видимо))

      0
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      Рейтинг: +3453

      alarm 2 часа назад

      стыдно за спартак!

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