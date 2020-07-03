Журналист Егоров: наиболее вероятная дата начала следующего сезона РПЛ – 9 августа

Журналист Сергей Егоров сообщил, когда с высокой долей вероятности стартует следующий розыгрыш российской Премьер-лиги.

«По моей информации, наиболее вероятной датой старта следующего чемпионата является 9 августа. Именно эту дату обсуждают клубы РПЛ как наиболее вероятную. Этот сезон заканчивается 22 июля, финал Кубка – 25 июля, на восстановление/сбор есть две недели», – написал Егоров в своем телеграм-канале.