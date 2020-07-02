Главные новости дня. Хакими перешел в «Интер», участие Кокорина в матче с «Зенитом» обойдется «Сочи» в 40 миллионов рублей

Берг, Алексей Миранчук и три игрока «Уфы» вошли в символическую сборную 25-го тура по версии Opta

РБК: «Урал» получит от Свердловской области 300 миллионов рублей, бюджет клуба на следующий сезон – 1,3 миллиарда

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«Краснодар» и «Зенит» рассудит Карасев, на матче «Спартака» и «Тамбова» не будет VAR

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«СЭ»: Н'Жи сможет сыграть с «Арсеналом», Шиманьски и Каборе выйдут из карантина в воскресенье

Азмун забил 20 голов в РПЛ в 36 матчах в составе «Зенита». Это повторение клубного рекорда

Le10Sport: «Барселона» предложила «ПСЖ», «Интеру» и «Ювентусу» обменять Гризманна на одного из их игроков

«Манчестер Сити» устроил чемпионский коридор для «Ливерпуля»

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