Главные новости дня. Акинфеев получил миллион рублей за рекламу голосования, «Зенит» на этой неделе может оформить очередное чемпионство

Marca: Марадона возглавит сборную Испании, если президентом местной федерации станет Антонио Торрес.

«Бавария» подписала защитника «ПСЖ» Куасси.

Прибыль «Краснодара» – 1,23 миллиарда рублей, убыток ЦСКА – 3,8 миллиарда. РФС раскрыл финансовые данные клубов.

«Мутко против»: Акинфеев за миллион рублей прорекламировал голосование по поправкам в конституцию.

Footbal Italia: «Интер» подписал пятилетний контракт с Хакими, но не объявит о трансфере до конца сезона.

Черчесов: «Произошедшее с Максименко в матче с ЦСКА мы не называем ошибками. Это просчет».

«Спартак» объявил об уходе Мельгарехо и Шюррле.

«Арсенал» Т обсудил с Семиным назначение на пост главного тренера.

«Зенит» через три дня может оформить второе чемпионство подряд.