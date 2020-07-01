Главные новости дня. Акинфеев получил миллион рублей за рекламу голосования, «Зенит» на этой неделе может оформить очередное чемпионство

Marca: Марадона возглавит сборную Испании, если президентом местной федерации станет Антонио Торрес.
«Бавария» подписала защитника «ПСЖ» Куасси.
Прибыль «Краснодара» – 1,23 миллиарда рублей, убыток ЦСКА – 3,8 миллиарда. РФС раскрыл финансовые данные клубов.
«Мутко против»: Акинфеев за миллион рублей прорекламировал голосование по поправкам в конституцию.
Footbal Italia: «Интер» подписал пятилетний контракт с Хакими, но не объявит о трансфере до конца сезона.
Черчесов: «Произошедшее с Максименко в матче с ЦСКА мы не называем ошибками. Это просчет».
«Спартак» объявил об уходе Мельгарехо и Шюррле.
«Арсенал» Т обсудил с Семиным назначение на пост главного тренера.
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Источник: Бомбардир.ру