Главные новости дня. «Спартак» уступил ЦСКА, «Милан» по-прежнему интересуется Алексеем Миранчуком

РПЛ. ЦСКА в большинстве обыграл в дерби «Спартак», это первая победа москвичей с ноября.
Главный тренер «Сельты»: «Смолов делает большой объем работы и освобождает Аспаса».
The Sun: Кину предложили возглавить сборную Азербайджана. Ответ ждут в течение 48 часов.
Ди Марцио: Пирло станет тренером молодежной команды «Ювентуса».
«Интер» представил комплект домашней формы на сезон-2020/21.
Уткин: «У Гончаренко правда испорчены отношения с Акинфеевым».
Нюбель официально стал игроком «Баварии».
Егоров: «Химки» решили играть в РПЛ. В ФНЛ вылетят две команды».
«Милан» снова хочет купить Алексея Миранчука. «Локомотиву» интересен Лаксальт.
Источник: Бомбардир.ру