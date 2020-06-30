Главные новости дня. «Спартак» уступил ЦСКА, «Милан» по-прежнему интересуется Алексеем Миранчуком

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    Источник: Бомбардир.ру

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    30.06.2020 23:13
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2044

      житель СПб 43 минуты назад

      Скромный Локомотив продолжает покупать иностранных игроков?
      А ЦСКА - удачи! Продолжения и настроя на хорошую игру!

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