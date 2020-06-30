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  • Главные новости дня. «Спартак» уступил ЦСКА, «Милан» по-прежнему интересуется Алексеем Миранчуком

Главные новости дня. «Спартак» уступил ЦСКА, «Милан» по-прежнему интересуется Алексеем Миранчуком

30 июня 2020, 23:13
4

РПЛ. ЦСКА в большинстве обыграл в дерби «Спартак», это первая победа москвичей с ноября.

Главный тренер «Сельты»: «Смолов делает большой объем работы и освобождает Аспаса».

The Sun: Кину предложили возглавить сборную Азербайджана. Ответ ждут в течение 48 часов.

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Нюбель официально стал игроком «Баварии».

Егоров: «Химки» решили играть в РПЛ. В ФНЛ вылетят две команды».

«Милан» снова хочет купить Алексея Миранчука. «Локомотиву» интересен Лаксальт.

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (4)
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житель СПб
1593549682
Скромный Локомотив продолжает покупать иностранных игроков? А ЦСКА - удачи! Продолжения и настроя на хорошую игру!
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stop
1593576777
Кони молодцы ! Спартак в фнл !
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моэм
1593577333
Ганчаренко сказал то этот Спартак ему понятен и это не было оказалось бравадой...он не дал сыграть ни одному из лидеров ,Жиго на угловых закрыли , Джикии и Зобнину тоже не дали развернуться , Бакаева просто н было видно , при этом он навязал свою игру...резюме : Ганчаренко переиграл Тедеско ещё до начала игры.
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mamba9090909
1593578871
Сегодня Уфа побеждает Рубин, а Динамо разбирается с Сочи и Спартак летит на дно.))
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