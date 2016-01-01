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    Оrtacizgi: «Бешикташ» договорился с Крицюком

    Вратарь «Краснодара» Станислав Крицюк вскоре должен подписать контракт с «Бешикташем». Стороны договорились, информирует Оrtacizgi.com.

    Окончательное решение о трансфере россиянина примут президент «Бешикташа» и главный тренер.

    • Голкипер перешел в «Краснодар» в январе 2016 года из «Браги».
    • За 4,5 сезона он сыграл 72 матча и пропустил 63 гола.
    • 31 июля Крицюк станет свободным агентом.

    Источник: Оrtacizgi.com

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    Сегодня, 16:07
    Комментарии2
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      Рейтинг: +10597

      KLIM777 1 час назад

      Странно , что российские клубы не заинтересованы в таком вратаре

      0
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      Рейтинг: +4307

      САДЫЧОК 1 час назад

      Хороший вратарь ! Удачи , ему !

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