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    Metaratings: Баринов может перейти в «Байер». Игрок забивал немцам победный гол в Лиге чемпионов

    «Байер» интересуется полузащитником «Локомотива» Дмитрием Бариновым. Немцы рассматривают россиянина в качестве усиления опорной зоны, информирует Metaratings.

    Баринов в первом туре группового этапа текущей Лиги чемпионов забил «Байеру» на его поле, «Локомотив» победил в том матче.

    • Агент Александр Маньяков сообщал, что к Баринову есть интерес в Германии.
    • Полузащитник стоит на рынке 10 миллионов евро.
    • «Локомотив» в РПЛ идет вторым.

    Источник: Metaratings

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