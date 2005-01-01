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    ⚽ РПЛ. «Ахмат» примет «Сочи», «Зенит» сыграет с «Крыльями»

    В пятницу пройдут два матча 24-го тура российской Премьер-лиги.

    «Ахмат» в Грозном встретится с «Сочи», а «Зенит» в Санкт-Петербурге примет «Крылья Советов».

    Чемпионат России. РПЛ. 24-й тур

    Ахмат (Грозный) – Сочи

    26 июня, 18:00 мск

    Зенит (Санкт-Петербург) – Крылья Советов (Самара)

    26 июня, 20:30 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Оренбург – Краснодар

    27 июня, 14:00 мск

    Спартак (Москва) – Уфа

    27 июня, 16:30 мск

    Рубин (Казань) – Локомотив (Москва)

    27 июня, 17:30 мск

    Динамо (Москва) – ЦСКА (Москва)

    27 июня, 19:00 мск

    Ростов – Арсенал (Тула)

    27 июня, 20:00 мск

    Урал (Екатеринбург) – Тамбов

    28 июня, 16:30 мск

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 15:35
    Комментарии3
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      Рейтинг: +59

      Dobroe Teplo za CSKA 5 минут назад

      болеем сегодня за Ахмат, пусть крысы из сочи просрут

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -343

      Аденн 8 минут назад

      Вся страна за Крылья Советов. Крылья уделайте вонючек.

      0
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      Рейтинг: +15

      Вованчик87 52 минуты назад

      Никогда не болел за Ахмат. Удачи, Ахмат! Лёгкой победы!

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