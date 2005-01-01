⚽ РПЛ. «Ахмат» примет «Сочи», «Зенит» сыграет с «Крыльями»

болеем сегодня за Ахмат, пусть крысы из сочи просрут
В пятницу пройдут два матча 24-го тура российской Премьер-лиги.
«Ахмат» в Грозном встретится с «Сочи», а «Зенит» в Санкт-Петербурге примет «Крылья Советов».
Чемпионат России. РПЛ. 24-й тур
26 июня, 18:00 мск
Зенит (Санкт-Петербург) – Крылья Советов (Самара)
26 июня, 20:30 мск
27 июня, 14:00 мск
27 июня, 16:30 мск
Рубин (Казань) – Локомотив (Москва)
27 июня, 17:30 мск
Динамо (Москва) – ЦСКА (Москва)
27 июня, 19:00 мск
27 июня, 20:00 мск
28 июня, 16:30 мск