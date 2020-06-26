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  • Федун: «Написал письмо в МВД, потому что это уже не первый инцидент в сезоне»

Федун: «Написал письмо в МВД, потому что это уже не первый инцидент в сезоне»

26 июня 2020, 14:14
25

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал, почему он решил заступиться за болельщиков, обратившись к первому заместителю министра внутренних дел РФ Александру Горовому.

«Написал письмо, потому что это уже не первый подобный инцидент в сезоне. Вспоминаются ситуации с болельщиками «Спартака» в Ростове и Санкт-Петербурге. Не хотелось бы думать, что в их отношении существует какая-то предвзятость.

Надеюсь на торжество здравого смысла и соответствие законодательству. Наши фанаты не сделали ничего подпадающего под уголовные статьи, тем более аналогичные акции прошли в других городах и вопросов не вызвали», – сказал Федун.

  • Фанаты «Спартака» проводили команду на гостевой матч с тульским «Арсеналом», используя пиротехнику.
  • Полиция возбудила дело по статье «Хулиганство» и уже задержала несколько десятков человек.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (25)
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vka1970
1593181066
"Надеюсь на торжество здравого смысла и соответствие законодательству". Хорошая цитата, но смешная.Если бы у нас было это торжество и здравый смысл, то и случаев таких не было бы.
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alll-1
1593182225
всем питерским тварям снаряд в опу
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морозз
1593184389
Бомжи предпринимают усилия чтобы выбить Спартак из борьбы за 5 место или кубка! Стучат полицаям и призывают их жестить против красно белых Болел, что однозначно говорит о непорядочности бомжей и их скотского отношения к любым болельщикам других клубов!
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житель СПб
1593187710
Дорогие коллеги - болельщики Спартака! Хочу сказать о своем впечатлении о пиротехнических нарушениях: самые радикальные нарушители - именно спартаковцы. Увы. Хочется - или не хочется. Никаких заговоров здесь нет. И уж во всяком случае не было предвзятости в СПб - там были реальные и серьезные нарушения. Болельщиков других команд и Зенита в том числе - не оправдываю, но тут они отстают. А уж то, что тут происки Зенита - даже не смешно. К сожалению, в этом году Зенит вообще не замечает Спартак. Нечего замечать. (Пока? Может быть кубок что-то изменит). Так что не надо искать искусственных причин - и Федуну в первую очередь.
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ilichkadr
1593248130
Лёня решил писНУть...........вспомнил, что в прошлой жизни его учили писать наступательные письма. Вот и сейчас жалкая попытка наехать на МВД. Отстегни нужным людям и фанаты, даже самые не адекватные станут милыми овечками.
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