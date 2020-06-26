Федун: «Написал письмо в МВД, потому что это уже не первый инцидент в сезоне»

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал, почему он решил заступиться за болельщиков, обратившись к первому заместителю министра внутренних дел РФ Александру Горовому.

«Написал письмо, потому что это уже не первый подобный инцидент в сезоне. Вспоминаются ситуации с болельщиками «Спартака» в Ростове и Санкт-Петербурге. Не хотелось бы думать, что в их отношении существует какая-то предвзятость.

Надеюсь на торжество здравого смысла и соответствие законодательству. Наши фанаты не сделали ничего подпадающего под уголовные статьи, тем более аналогичные акции прошли в других городах и вопросов не вызвали», – сказал Федун.