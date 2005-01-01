Федун: «Написал письмо в МВД, потому что это уже не первый инцидент в сезоне»

где рылы там позор !
гыгы
Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал, почему он решил заступиться за болельщиков, обратившись к первому заместителю министра внутренних дел РФ Александру Горовому.
«Написал письмо, потому что это уже не первый подобный инцидент в сезоне. Вспоминаются ситуации с болельщиками «Спартака» в Ростове и Санкт-Петербурге. Не хотелось бы думать, что в их отношении существует какая-то предвзятость.
Надеюсь на торжество здравого смысла и соответствие законодательству. Наши фанаты не сделали ничего подпадающего под уголовные статьи, тем более аналогичные акции прошли в других городах и вопросов не вызвали», – сказал Федун.
- Фанаты «Спартака» проводили команду на гостевой матч с тульским «Арсеналом», используя пиротехнику.
- Полиция возбудила дело по статье «Хулиганство» и уже задержала несколько десятков человек.