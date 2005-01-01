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    Федун: «Написал письмо в МВД, потому что это уже не первый инцидент в сезоне»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал, почему он решил заступиться за болельщиков, обратившись к первому заместителю министра внутренних дел РФ Александру Горовому.

    «Написал письмо, потому что это уже не первый подобный инцидент в сезоне. Вспоминаются ситуации с болельщиками «Спартака» в Ростове и Санкт-Петербурге. Не хотелось бы думать, что в их отношении существует какая-то предвзятость.

    Надеюсь на торжество здравого смысла и соответствие законодательству. Наши фанаты не сделали ничего подпадающего под уголовные статьи, тем более аналогичные акции прошли в других городах и вопросов не вызвали», – сказал Федун.

    • Фанаты «Спартака» проводили команду на гостевой матч с тульским «Арсеналом», используя пиротехнику.
    • Полиция возбудила дело по статье «Хулиганство» и уже задержала несколько десятков человек.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:14
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3553

      Борат 20 минут назад

      где рылы там позор !
      гыгы

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