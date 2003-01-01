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    «СЭ»: «Оренбург» начал тестировать на коронавирус игроков молодежки перед матчем с «Краснодаром»

    Игроки «Оренбурга» 2003 и 2004 годов рождения приступили к тренировкам перед субботним матчем с «Краснодаром», пишет «Спорт-Экспресс».

    Юноши сегодня пройдут тестирование на коронавирус. Тем временем спортивный директор клуба Дмитрий Андреев рассказал, что участие молодежки в игре 24-го тура возможно, так как встречу перенести на другую дату будет сложно.

    О вспышке коронавируса в «Оренбурге» сообщил комментатор Нобель Арустамян.

    Ранее несколько случаев заболевания коронавирусом были выявлены в «Ростове» и «Динамо», обе команды ушли на карантин. Ростовчанам пришлось выставить на игру с «Сочи» игроков академии (матч был проигран со счетом 1:10), встреча москвичей с «Краснодаром» была перенесена на 19 июля.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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