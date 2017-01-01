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    Уткин: «Акинфеев после сухого разгрома от «Зенита» задумался о том, чтобы закончить с футболом»

    Видеоблогер Василий Уткин сообщил, что у вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева появились мысли о завершении карьеры. Он задумался об этом после поражения в 23-м туре РПЛ от «Зенита» (0:4).

    «Драма Виктора Гончаренко меня не беспокоит совершенно. Меня гораздо больше беспокоит судьба Акинфеева. Вы вообще знаете, что он тоже задумался после поражения от «Зенита» о том, чтобы закончить с футболом? Вот драматическая фигура, ведь Акинфееву еще играть и играть», – сказал Уткин на своем ютуб-канале.

    • Во внутрироссйском турнире ЦСКА последний раз побеждал в ноябре.
    • Команда в РПЛ идет пятой.
    • Акинфеев в системе ЦСКА с четырех лет.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 19:51
    Комментарии16
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      Рейтинг: +5889

      paracetamol 16 минут назад

      Дыра не в первый раз разгромно пропускает. Чё случилось-то, Гарик? Наверно в клупе разлад.

      0
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      Рейтинг: +22

      semm 16 минут назад

      Вот верно говорят, что ты Вася действительно Вася дурак. Игорю уже возраст напоминает о себе, а никак не Зенит :-))) тебе пора к Малахову в помощники идти - там дурачки в почёте!

      1
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      Рейтинг: +9319

      ufos73 20 минут назад

      Думаю все проще, он понимает, что кони будут дальше деградировать, а позориться с ними не хочется... Вот и выбор либо другой клуб либо все...В другой российский клуб ему явно не хочется, а за бугром уже не нужен

      2
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      Рейтинг: +427

      tushkanlz 31 минуту назад

      Что за чушь?!

      1
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      Рейтинг: +2441

      raritet 31 минуту назад

      Здесь вины Игоря нет. Даже если бы вот в это время вышли старики Березуцкие и Игнашевич, то предполагаю что такого безобразия бы не случилось. Очень долго тянули с подготовкой замены этих защитников, а они , не много- ни мало , игроки сборной. Естественно, сейчас армейцы просели. Нужно какое-то время , чтобы восполнить потери. Два человека на поле, которые понимают в футболе -это уже неплохо. Понемногу и другие подтянуться под уровень Игоря и Бразильца.

      2
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      Рейтинг: +771

      Semenycch 55 минут назад

      Менеджеры сайта, может быть не стоит приводить слова этого скота как новости?

      3
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      Рейтинг: +15401

      bset 1 час назад

      Акинфеев настолько непубличный человек, что даже с родственниками не факт, что такое обсуждает, а я уж не говорю о всяких журналистах. Высосано из пальца.

      5
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      Рейтинг: +4016

      порт 1 час назад

      Сидит значит Акинфеев дома и думает, позвоню ка я Васе, пусть он первый узнает, что я решил завязать с футболом.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +10564

      KLIM777 1 час назад

      Уткин не задумался о том, чтобы завершить карьеру петушиного журналюги?

      4
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      Рейтинг: +1639

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      Больше похоже на плод больной фантази и Васи Дырявого, чем на правду

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