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    АПЛ. «Манчестер Юнайтед» благодаря хет-трику Марсьяля разгромил «Шеффилд Юнайтед», «Эвертон» победил «Норвич» и другие результаты

    «Манчестер Юнайтед» крупно победил шеффилдцев, но не изменил свое турнирное положение – остался пятым. Главный тренер команды Уле-Гуннар Сульшер стал первым менеджером в истории АПЛ, который сделал пять замен.

    Манчестерцы не проигрывают 13 матчей подряд. Это их самая длинная серия без поражений с сезона-2016/17.

    В другой встрече «Эвертон» победил «Норвич», идущий последним. «Вулверхэмптон», выступающий в плей-офф Лиги Европы, обыграл «Борнмут».

    Чемпионат Англии. АПЛ. 31-й тур

    Вулверхэмптон – Борнмут – 1:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Хименес, 60.

    Манчестер Юнайтед – Шеффилд Юнайтед – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Марсьяль, 7; 2:0 – Марсьяль, 44; 3:0 – Марсьяль, 74.

    Норвич – Эвертон – 0:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Кин, 55.

    Ньюкасл – Астон Вилла – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Гэйл, 68; 1:1 – Эль-Мохамади, 83.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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