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    Игрок «Пармы» Корнелиус сделал по хет-трику в ворота одной команды в обеих кругах Серии А

    Форвард «Пармы» Андреас Корнелиус отметился хет-триком в матче против «Дженоа».

    В игре первого круга между командами нападающий также забил три мяча. Он стал всего третьим игроком в Серии А, кому удалось подобное.

    Ранее по три гола в обеих кругах чемпионата оформляли форвард «Падовы» Курт Хамрин, сделавший два хет-трика в ворота «Дженоа», и Марко Боррьелло, забивший «Удинезе» будучи игроком «Дженоа».

    • На счету Корнелиуса сейчас 11 голов в 20 матчах Серии А.
    • «Парма» занимает в турнирной таблице девятое место,

    Источник: Opta

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