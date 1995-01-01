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    Врачи и их семьи смогут бесплатно посещать матчи «Чайки» в сезоне-2020/21

    «Чайка» из Песчанокопского в день медицинского работника объявила, что врачи и их семьи смогут бесплатно посещать матчи команды в новом сезоне. Это благодарность докторам за работу.

    «Мы разделяем чувства признательности и гордости к людям, которые рискуют своими жизнями, чтобы победить опасный вирус. Наш клуб приглашает всех медицинских работников и их семьи на безвозмездной основе посетить домашние матчи команды на стадионе в Песчанокопском в новом сезоне. Это лишь маленькая часть того, что мы можем сделать для тех, кто заботится о нашем здоровье – продемонстрировать уважение к такой важной и нужной профессии, как врач», – сказал генеральный директор «Чайки» Максим Пономарев.

    • Врачей с праздником поздравил «Текстильщик».
    • «Чайка» в последнем сезоне ФНЛ финишировала десятой.
    • Новый сезон начнется в августе.

    Источник: официальный сайт «Чайки»

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    Сегодня, 12:15
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2947

      playsh 59 минут назад

      Осталось только руководству команд РПЛ поддержать своих младших коллег по цеху.Сколько людей одной профессии может посетить матч, 200; 500; 700 чел.?
      Не обеднеют?

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