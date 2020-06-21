Врачи и их семьи смогут бесплатно посещать матчи «Чайки» в сезоне-2020/21

«Чайка» из Песчанокопского в день медицинского работника объявила, что врачи и их семьи смогут бесплатно посещать матчи команды в новом сезоне. Это благодарность докторам за работу.

«Мы разделяем чувства признательности и гордости к людям, которые рискуют своими жизнями, чтобы победить опасный вирус. Наш клуб приглашает всех медицинских работников и их семьи на безвозмездной основе посетить домашние матчи команды на стадионе в Песчанокопском в новом сезоне. Это лишь маленькая часть того, что мы можем сделать для тех, кто заботится о нашем здоровье – продемонстрировать уважение к такой важной и нужной профессии, как врач», – сказал генеральный директор «Чайки» Максим Пономарев.