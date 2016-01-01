Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы помните Евро-2016?
    Тест: вы помните Евро-2016?
    2 Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    3 Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    Тест: угадай российского футболиста по его родному городу

    Главные новости дня. «Динамо» не вылетело на матч с «Краснодаром» из-за положительных тестов на коронавирус, «Зенит» упрочил лидерство до 12 очков

    Metaratings: «Динамо» не полетело на матч с «Краснодаром» из-за вспышки коронавируса.

    Болельщики «Ростова» встретили команду возле стадиона после самого крупного поражения в истории РПЛ.

    Борис Ротенберг: «Рами – обманщик».

    Полиция возбудила уголовное дело против фанатов «Спартака».

    Экс-тренер «Барселоны» Унсуэ: «Мне осталось жить четыре года».

    «Спартак» призвал полицию отпустить задержанных болельщиков.

    Соболев забил дебютный гол за «Спартак».

    РПЛ. «Спартак» на выезде победил «Арсенал», пропустив два гола после 90-й минуты.

    РПЛ. Лидирующий «Зенит» разгромил ЦСКА благодаря дублю Малкома. Отрыв от второго места – 12 очков.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:17
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1574

      Бриг 27 минут назад

      ЦСКА выглядели в защите как дети Ростова. Но это не важно. Судя по всему, чемпионат закончился. Люди могут неожиданно проголосовать в результате?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4772

      alp 44 минуты назад

      краснодар начали чмырить за 2 недели до игры с Ростовом.... мои, парни, вам, соболезования.... сочинцы присоединяются, тульские ребята готовятся...

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    77248
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru