Главные новости дня. «Динамо» не вылетело на матч с «Краснодаром» из-за положительных тестов на коронавирус, «Зенит» упрочил лидерство до 12 очков

ЦСКА выглядели в защите как дети Ростова. Но это не важно. Судя по всему, чемпионат закончился. Люди могут неожиданно проголосовать в результате?
Metaratings: «Динамо» не полетело на матч с «Краснодаром» из-за вспышки коронавируса.
Болельщики «Ростова» встретили команду возле стадиона после самого крупного поражения в истории РПЛ.
Борис Ротенберг: «Рами – обманщик».
Полиция возбудила уголовное дело против фанатов «Спартака».
Экс-тренер «Барселоны» Унсуэ: «Мне осталось жить четыре года».
«Спартак» призвал полицию отпустить задержанных болельщиков.
Соболев забил дебютный гол за «Спартак».
РПЛ. «Спартак» на выезде победил «Арсенал», пропустив два гола после 90-й минуты.
РПЛ. Лидирующий «Зенит» разгромил ЦСКА благодаря дублю Малкома. Отрыв от второго места – 12 очков.