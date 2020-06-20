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  • Главные новости дня. «Динамо» не вылетело на матч с «Краснодаром» из-за коронавируса в клубе, «Зенит» упрочил лидерство до 12 очков

Главные новости дня. «Динамо» не вылетело на матч с «Краснодаром» из-за коронавируса в клубе, «Зенит» упрочил лидерство до 12 очков

20 июня 2020, 22:17
4

Metaratings: «Динамо» не полетело на матч с «Краснодаром» из-за вспышки коронавируса.

Болельщики «Ростова» встретили команду возле стадиона после самого крупного поражения в истории РПЛ.

Борис Ротенберг: «Рами – обманщик».

Полиция возбудила уголовное дело против фанатов «Спартака».

Экс-тренер «Барселоны» Унсуэ: «Мне осталось жить четыре года».

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РПЛ. «Спартак» на выезде победил «Арсенал», пропустив два гола после 90-й минуты.

РПЛ. Лидирующий «Зенит» разгромил ЦСКА благодаря дублю Малкома. Отрыв от второго места – 12 очков.

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (4)
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alp
1592681090
краснодар начали чмырить за 2 недели до игры с Ростовом.... мои, парни, вам, соболезования.... сочинцы присоединяются, тульские ребята готовятся...
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Бриг
1592682104
ЦСКА выглядели в защите как дети Ростова. Но это не важно. Судя по всему, чемпионат закончился. Люди могут неожиданно проголосовать в результате?
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