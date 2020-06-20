Главные новости дня. «Динамо» не вылетело на матч с «Краснодаром» из-за коронавируса в клубе, «Зенит» упрочил лидерство до 12 очков

Metaratings: «Динамо» не полетело на матч с «Краснодаром» из-за вспышки коронавируса.

Болельщики «Ростова» встретили команду возле стадиона после самого крупного поражения в истории РПЛ.

Борис Ротенберг: «Рами – обманщик».

Полиция возбудила уголовное дело против фанатов «Спартака».

Экс-тренер «Барселоны» Унсуэ: «Мне осталось жить четыре года».

«Спартак» призвал полицию отпустить задержанных болельщиков.

Соболев забил дебютный гол за «Спартак».

РПЛ. «Спартак» на выезде победил «Арсенал», пропустив два гола после 90-й минуты.

РПЛ. Лидирующий «Зенит» разгромил ЦСКА благодаря дублю Малкома. Отрыв от второго места – 12 очков.