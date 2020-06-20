Главные новости дня. «Динамо» не вылетело на матч с «Краснодаром» из-за коронавируса в клубе, «Зенит» упрочил лидерство до 12 очков

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    Источник: Бомбардир.ру

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    20.06.2020 22:17
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 20 июня 2020, 22:41

      ЦСКА выглядели в защите как дети Ростова. Но это не важно. Судя по всему, чемпионат закончился. Люди могут неожиданно проголосовать в результате?

      0
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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > Бриг 21 июня 2020, 00:51

      Главное голосование впереди )))

      2
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      Рейтинг: +11242

      alp 20 июня 2020, 22:24

      краснодар начали чмырить за 2 недели до игры с Ростовом.... мои, парни, вам, соболезования.... сочинцы присоединяются, тульские ребята готовятся...

      0
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      Рейтинг: +54695

      MaxRnD > alp 20 июня 2020, 23:11

      Опять Ростов виноват ? Девочка, у тебя уже истерика )))

      3
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