РПЛ. «Крылья Советов» примут «Ахмат»; «Сочи» сыграет с «Ростовом», где случилась вспышка коронавируса

Сегодня, 19 июня, стартует 23-й тур РПЛ – первый после карантина по коронавирусу. Начнется программа игрового дня в Самаре, где «Крылья Советов» примут «Ахмат», идущий на последнем месте.

Затем «Сочи» сыграет с «Ростовом», где случилась вспышка коронавируса. Планируется, что гости выставят на матч игроков из клубной академии.

Чемпионат России. РПЛ. 23-й тур

Крылья Советов (Самара) – Ахмат (Грозный)

19 июня, 18:00 по Москве

Сочи – Ростов (Ростов-на-Дону)

19 июня, 20:00 по Москве

Урал (Екатеринбург) – Рубин (Казань)

20 июня, 14:00 по Москве

Арсенал (Тула) – Спартак (Москва)

20 июня, 16:30 по Москве

ЦСКА (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург)

20 июня, 19:00 по Москве

Уфа – Тамбов

21 июня, 15:00 по Москве

Локомотив (Москва) – Оренбург

21 июня, 17:30 по Москве

Краснодар – Динамо (Москва)

21 июня, 20:00 по Москве

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