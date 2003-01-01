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    РПЛ. «Крылья Советов» примут «Ахмат»; «Сочи» сыграет с «Ростовом», где случилась вспышка коронавируса

    Сегодня, 19 июня, стартует 23-й тур РПЛ – первый после карантина по коронавирусу. Начнется программа игрового дня в Самаре, где «Крылья Советов» примут «Ахмат», идущий на последнем месте.

    Затем «Сочи» сыграет с «Ростовом», где случилась вспышка коронавируса. Планируется, что гости выставят на матч игроков из клубной академии.

    Чемпионат России. РПЛ. 23-й тур

    Крылья Советов (Самара) – Ахмат (Грозный)

    19 июня, 18:00 по Москве

    Сочи – Ростов (Ростов-на-Дону)

    19 июня, 20:00 по Москве

    Урал (Екатеринбург) – Рубин (Казань)

    20 июня, 14:00 по Москве

    Арсенал (Тула) – Спартак (Москва)

    20 июня, 16:30 по Москве

    ЦСКА (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург)

    20 июня, 19:00 по Москве

    Уфа – Тамбов

    21 июня, 15:00 по Москве

    Локомотив (Москва) – Оренбург

    21 июня, 17:30 по Москве

    Краснодар – Динамо (Москва)

    21 июня, 20:00 по Москве

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1074

      волчарик 1 час назад

      Позор РПЛ.Зачем выставлять пацанов ,которые наверное даже не тренировались.Детей поломать хотите?

      0
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      Рейтинг: +215

      vsespartak01 1 час назад

      по бомбардиру мчится тройка:аларм,борат и пес с помойки,kpssсанкт-питербург,за ним все клоны тоже тут!

      -2
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      Рейтинг: +2110

      KPCCSPB > vsespartak01 36 минут назад

      Да пошёл ты на х у й, старый шизофреник, на тебя всем тут п о х у й, тебе когда пишешь по факту и аргументы накидываешь, у тебя мозгов хватает на фразу "алармоборат", всё, дальше кровь из твоей пустой башки отливает, бестолочь. Кроме тебя им никто не пишет, а ты играешь на публику, как девочка, всё ноешь и ноешь, как-будто ждёшь одобрения, иди свиных мамко е б о в поддерживай, позорник, ты столько лет прожил, но мозгов у тебя вообще нету, это просто поражает, насколько ты тупой... Опять меня приплел труха, хотя я коммент адекватный оставил, но ты нытик. Знаешь, ты походу из тех, кто в школе сидел на первой парте, и всех сдавал училкам, потому что с тобой никто не общался...

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      Рейтинг: +2110

      KPCCSPB 1 час назад

      Лучше бы Ростов технать 3 0 принял, а то Сочи накидают банок 5 или 6, потом стата будет в минусе. Особенно, после Краснодара

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      Рейтинг: +5768

      Литейный4 1 час назад

      Арсеналу разгромной победы. Зениту тоже.Гыгыгы

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      Рейтинг: +215

      vsespartak01 > Литейный4 1 час назад

      че то твои тарелки чайки узбагоенные и всякая алармоборатовская нечисть спят!пора рейтинг повышать !нормальные то тебе ставить за твою безмозглость ничего не ставят,только твои тупорылые чайки ,да тарелки!стыдно за зенит!

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