РПЛ. «Крылья Советов» примут «Ахмат»; «Сочи» сыграет с «Ростовом», где случилась вспышка коронавируса

Позор РПЛ.Зачем выставлять пацанов ,которые наверное даже не тренировались.Детей поломать хотите?
Сегодня, 19 июня, стартует 23-й тур РПЛ – первый после карантина по коронавирусу. Начнется программа игрового дня в Самаре, где «Крылья Советов» примут «Ахмат», идущий на последнем месте.
Затем «Сочи» сыграет с «Ростовом», где случилась вспышка коронавируса. Планируется, что гости выставят на матч игроков из клубной академии.
Чемпионат России. РПЛ. 23-й тур
Крылья Советов (Самара) – Ахмат (Грозный)
19 июня, 18:00 по Москве
Сочи – Ростов (Ростов-на-Дону)
19 июня, 20:00 по Москве
Урал (Екатеринбург) – Рубин (Казань)
20 июня, 14:00 по Москве
Арсенал (Тула) – Спартак (Москва)
20 июня, 16:30 по Москве
ЦСКА (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург)
20 июня, 19:00 по Москве
21 июня, 15:00 по Москве
21 июня, 17:30 по Москве
21 июня, 20:00 по Москве