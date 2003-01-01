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    «Чемпионат»: «Ростов» хочет отправить на матч с «Сочи» команду 2003 года рождения

    Матч 23-го тура РПЛ между «Сочи» и «Ростовом», вероятно, состоится в пятницу, как и было запланировано.

    По информации «Чемпионата», донскую команду на поле будут представлять футболисты 2003 года рождения.

    Сейчас клуб решает вопрос с дозаявкой игроков, чей возраст варьируется от 16 до 17 лет.

    • У «Ростова» шесть футболистов заразились коронавирусом, вследствие чего на режим самоизоляции ушли 42 человека, в том числе все игроки основного состава и тренерский штаб.
    • «Сочи» переносить матч не захотел.

    Источник: «Чемпионат»

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