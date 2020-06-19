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  • Кадыров – о снятии с Грозного запрета на проведение матчей под эгидой УЕФА: «Это вдохнeт новую жизнь в российский футбол на Кавказе»

Кадыров – о снятии с Грозного запрета на проведение матчей под эгидой УЕФА: «Это вдохнeт новую жизнь в российский футбол на Кавказе»

19 июня 2020, 00:19
4

Глава Чеченской республики и почeтный президент «Ахмата» Рамзан Кадыров отреагировал на решение УЕФА разрешить Грозному проведение матчей под своей эгидой.

  • Запрет действовал с 2013 года.
  • Причина – угроза терактов.
  • «Ахмат» (ранее «Терек») не выступал в еврокубках с сезона-2004/05.

«Дорогие друзья! Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) во главе с президентом Александером Чефериным принял очень важное решение для любителей футбола России – одобрил проведение матчей под эгидой UEFA в Грозном, на грандиозной «Ахмат-Арене». Наш стадион получил лицензию UEFA и теперь может проводить международные матчи, а также встречи сборных.⠀

Радует, что принято совершенно трезвое, взвешенное и справедливое решение, которое вдохнeт новую жизнь в российский футбол на Кавказе и, в частности, в нашей республике. Я уверен, что этого решения ждали миллионы любителей футбола СКФО, которые хотели наблюдать за выступлениями лучших европейских топ-клубов у себя дома. Запрет на проведение международных футбольных игр действовал на всей территории Северного Кавказа с 2013 года.

Официальному разрешению предшествовала большая и очень кропотливая работа специальной совместной комиссии UEFA, Российского футбольного союза и Премьер-лиги по изучению ситуации на месте в Грозном. Члены комиссии лично смогли убедиться в том, что в Грозном, да и на всей территории Чеченской Республики, нет проблем с безопасностью.⠀

Я выражаю благодарность руководству РФС Александру Дюкову, президенту РПЛ Сергею Прядкину и UEFA за работу, способствующую принятию такого важного решения. Поздравляю всех любителей футбола с этим событием! Желаю ярких игр любимых клубов и получения незабываемых эмоций на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном! АХМАТ-СИЛА!!!» – написал Кадыров в соцсети.

Источник: Страница Рамзана Кадырова в соцсети «ВКонтакте»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (4)
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DOCTOR PENALTY
1592519257
Это ненадолго.
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PFC CSKA MOSCOW
1592524816
Что-то не видать перспективы выхода ахмата в еврокубки
Ответить
Garrincha58
1592547700
ФНЛ точно вдохнёт
Ответить
Давид59
1592549150
Безопасность в регионе? Как говорят в Одессе: будем посмотреть
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