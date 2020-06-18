Главные новости дня. «Ростов» может сыграть с «Сочи» воспитанниками академии, «Челси» объявил о переходе Вернера

«Челси» объявил о переходе Вернера

«Атлетико Минейро» выплатил «Спартаку» долг за Кариоку

Sport24: «Спартак» ищет новый клуб для Баду

Ассистент главного арбитра матча «Арсенал» – «Спартак» заразился коронавирусом

«Сочи»: «Мы не видим возможности переноса игры с «Ростовом». Если она не состоится, будет нарушен регламент»

УЕФА снял с Грозного запрет на проведение матчей под своей эгидой

«СЭ»: «Ростов» рассматривает возможность сыграть с «Сочи» воспитанниками академии

Marca: у экс-тренера «Барселоны» Унсуэ диагностирован боковой амиотрофический склероз. От этой болезни умер Риксен

Карпин – о «Сочи»: «Победитель конкурса «фейр-плэй года» в РПЛ уже определен»

Гендиректор «Сочи» – о матче с «Ростовом»: «Мы же должны и о себе думать»