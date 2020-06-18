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    Прядкин: «Начало нового сезона можно РПЛ можно сместить на 10 августа»

    Президент РПЛ Сергей Прядкин высказался о возможных датах начала следующего сезона чемпионата России.

    «Члены исполкома РФС обратились с просьбой увеличить паузу между сезонами. Мы ответили, что после исполкома УЕФА рассмотрим этот вопрос. И сейчас пришли к следующему варианту, что начало нового чемпионата можно сместить на неделю и начать 10 августа.

    Соответственно, будут задействованы 8-е, 9-е и 10-е числа. Это вероятная дата с учетом того, что просьба передвинуть старт была одобрена на исполкоме РФС», – сказал Прядкин.

    Ранее сообщалось, что новый сезон начнется, вероятнее всего, 2 августа.

    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1478

      Genz 32 минуты назад

      Смеситель первенства прядкин пи..арас

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