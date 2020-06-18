Прядкин: «Начало нового сезона можно РПЛ можно сместить на 10 августа»

Президент РПЛ Сергей Прядкин высказался о возможных датах начала следующего сезона чемпионата России.

«Члены исполкома РФС обратились с просьбой увеличить паузу между сезонами. Мы ответили, что после исполкома УЕФА рассмотрим этот вопрос. И сейчас пришли к следующему варианту, что начало нового чемпионата можно сместить на неделю и начать 10 августа.

Соответственно, будут задействованы 8-е, 9-е и 10-е числа. Это вероятная дата с учетом того, что просьба передвинуть старт была одобрена на исполкоме РФС», – сказал Прядкин.

Ранее сообщалось, что новый сезон начнется, вероятнее всего, 2 августа.