Главные новости дня. Игроки «Ростова» заболели коронавирусом, Иванов рассудит «Зенит» и ЦСКА

Дьяков: «Привыкаешь к 7 миллионам рублей в месяц, но я и на 300 тысяч могу прожить».

Tuttosport: Рангник согласен возглавить «Милан».

Ари не сможет доиграть сезон из-за травмы.

Mundo Deportivo: Месси продлит контракт с «Барсой» до 2023 года по схеме «1+1».

«Бешикташ» начал переговоры с Крицюком.

Иванов назначен главным арбитром матча «ЦСКА» – «Зенит».

Официально: Лигу чемпионов доиграют в формате «Финала восьми» в Лиссабоне.

Финал ЛЧ в 2022 году пройдет в Санкт-Петербурге.

Шесть игроков «Ростова» заболели коронавирусом. Клуб ушел на двухнедельный карантин.