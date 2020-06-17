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  • «Сила единства делает нас великим клубом. Преодоление – в нашей крови!». «Спартак» обратился к фанатам перед возобновлением РПЛ

«Сила единства делает нас великим клубом. Преодоление – в нашей крови!». «Спартак» обратился к фанатам перед возобновлением РПЛ

17 июня 2020, 19:31
25

«Спартак» опубликовал обращение к болельщикам. В нем клуб заверил, что продолжит ставить самые высокие цели и развиваться.

«Дорогие красно-белые болельщики!

Сегодня весь мир столкнулся с тяжелым испытанием, которым стала пандемия коронавируса. Она коснулась всех отраслей экономики, всех сфер нашей жизни.

К сожалению, спорт, и футбол в частности, не стал исключением. Из-за карантина и остановки футбольных турниров клубы по всей планете вынуждены идти на сокращение бюджетов и оптимизировать расходы. Некоторые из них не смогли пережить эпидемию и прекратили существование в своем нынешнем виде.

ФК «Спартак-Москва» также был вынужден реагировать на эти вызовы: как вы знаете, клуб попросил футболистов и тренерский штаб основного состава о сокращении зарплаты в апреле и мае. И мы благодарны нашей команде за то, что она с пониманием отнеслась к сложившейся ситуации.

Мы благодарны нашим партнерам и спонсорам, которые не отвернулись от клуба в трудную для всех минуту, продолжая выполнять все контрактные обязательства, невзирая на сложные обстоятельства.

Мы благодарим всех и каждого нашего болельщика за то, что вы продолжаете следить за любимым клубом и переживать за него, с нетерпением ожидая того момента, когда вернется футбол. Именно в этом единстве и есть наша сила. И именно эта сила делает «Спартак» великим!

Преодоление — в нашей крови! Только вместе превозмогая трудности и обстоятельства, спартаковцы всегда добивались больших достижений. Так будет и теперь. Клуб продолжит ставить перед собой самые высокие цели, развиваться и двигаться вперед.

Сегодня ФК «Спартак-Москва» прикладывает максимум усилий для того, чтобы болельщики могли вернуться на трибуны. Без вашей поддержки футбол не имеет смысла.

К сожалению, в текущих обстоятельствах согласно требованиям Роспотребнадзора на стадионы допускаются только болельщики в количестве 10% от вместимости арен. В нашем случае это около 4 500 зрителей при почти 14 000 реализованных абонементов на сезон-2019/20.

В ближайшее время клуб представит решение по распределению квоты на посещение каждого из четырех оставшихся домашних матчей сезона среди владельцев абонементов на сезон-2019/20.

Мы рассчитываем на ваше понимание в связи со сложившимися обстоятельствами.

Один за всех, и все за одного!» – написал клуб.

  • «Спартак» в РПЛ идет восьмым.
  • 20 июня москвичи сыграют в 23-м туре против «Арсенала».
  • Турнир возобновится 19 июня.

Источник: официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (25)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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DOCTOR PENALTY
1592411907
ВПЕРЁД СПАРТАК!!!
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VVM1964
1592413200
Комментарий удален.
Ответить
VVM1964
1592413295
" El p u e b l o unido jamás será vencido , el p u e b l o unido jamás será vencido , el p u e b l o unido jamás será vencido "!!!!!!
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alll-1
1592415734
Вперед Спартак!!!
Ответить
Axe111
1592416865
Лол
Ответить
alp
1592423088
скока пафоса... мама дорогайааа...
Ответить
JTherry
1592424010
Преодоление — в нашей крови! Вперед, Спартак!!! мы - вместе!!!
Ответить
Дядя Серёжа
1592444996
Спартак Чемпион!
Ответить
zigbert
1592468148
В любые,даже самые трудные времена,всегда будем поддерживать Спартак!
Ответить
Spartak Piter
1592473520
Мы не голубика, которая только изза бабок) Мы всегда со Спартаком в любых ситуациях!!!!!!!!!!!!!!
Ответить
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