Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    2 Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    3 Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?

    «Сила единства делает нас великим клубом. Преодоление – в нашей крови!». «Спартак» обратился к фанатам перед возобновлением РПЛ

    «Спартак» опубликовал обращение к болельщикам. В нем клуб заверил, что продолжит ставить самые высокие цели и развиваться.

    «Дорогие красно-белые болельщики!

    Сегодня весь мир столкнулся с тяжелым испытанием, которым стала пандемия коронавируса. Она коснулась всех отраслей экономики, всех сфер нашей жизни.

    К сожалению, спорт, и футбол в частности, не стал исключением. Из-за карантина и остановки футбольных турниров клубы по всей планете вынуждены идти на сокращение бюджетов и оптимизировать расходы. Некоторые из них не смогли пережить эпидемию и прекратили существование в своем нынешнем виде.

    ФК «Спартак-Москва» также был вынужден реагировать на эти вызовы: как вы знаете, клуб попросил футболистов и тренерский штаб основного состава о сокращении зарплаты в апреле и мае. И мы благодарны нашей команде за то, что она с пониманием отнеслась к сложившейся ситуации.

    Мы благодарны нашим партнерам и спонсорам, которые не отвернулись от клуба в трудную для всех минуту, продолжая выполнять все контрактные обязательства, невзирая на сложные обстоятельства.

    Мы благодарим всех и каждого нашего болельщика за то, что вы продолжаете следить за любимым клубом и переживать за него, с нетерпением ожидая того момента, когда вернется футбол. Именно в этом единстве и есть наша сила. И именно эта сила делает «Спартак» великим!

    Преодоление — в нашей крови! Только вместе превозмогая трудности и обстоятельства, спартаковцы всегда добивались больших достижений. Так будет и теперь. Клуб продолжит ставить перед собой самые высокие цели, развиваться и двигаться вперед.

    Сегодня ФК «Спартак-Москва» прикладывает максимум усилий для того, чтобы болельщики могли вернуться на трибуны. Без вашей поддержки футбол не имеет смысла.

    К сожалению, в текущих обстоятельствах согласно требованиям Роспотребнадзора на стадионы допускаются только болельщики в количестве 10% от вместимости арен. В нашем случае это около 4 500 зрителей при почти 14 000 реализованных абонементов на сезон-2019/20.

    В ближайшее время клуб представит решение по распределению квоты на посещение каждого из четырех оставшихся домашних матчей сезона среди владельцев абонементов на сезон-2019/20.

    Мы рассчитываем на ваше понимание в связи со сложившимися обстоятельствами.

    Один за всех, и все за одного!» – написал клуб.

    • «Спартак» в РПЛ идет восьмым.
    • 20 июня москвичи сыграют в 23-м туре против «Арсенала».
    • Турнир возобновится 19 июня.

    Источник: официальный сайт «Спартака»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:31
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2100

      Axe111 1 час назад

      Лол

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3440

      Борат 1 час назад

      Стыдно за этих хряков !
      Позор крючкохвостым рылам !
      Гыгы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +591

      alll-1 1 час назад

      Вперед Спартак!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3440

      Борат 1 час назад

      Что несут эти пищевики ?
      Ждём очередной свино*б и красно-белый шарфопад !!!
      Гыгы

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23457

      VVM1964 2 часа назад

      " El p u e b l o unido jamás será vencido , el p u e b l o unido jamás será vencido , el p u e b l o unido jamás será vencido "!!!!!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23457

      VVM1964 > VVM1964 1 час назад

      Господа модераторы " El p u e b l o " ( исп. " народ " ) - это совсем не матерное слово ))) , ну разве , что только для наших чиновников и власти ((((((((

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17094

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      ВПЕРЁД СПАРТАК!!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1871

      giluxa1963 > DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      в ПФЛ

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23457

      VVM1964 > giluxa1963 1 час назад

      Может тоже про стыд чего напишешь ? )))

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    zigbert
    77137
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru