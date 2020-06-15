Главные новости дня. Квоту для зрителей на матчи РПЛ могут увеличить до 30%, «Зенит» интересуется Джованни Симеоне

«Краснодар» объявил о продлении контрактов с Крицюком и Бергом. По окончании сезона вратарь покинет клуб и может перейти в «Локомотив»
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Источник: «Бомбардир»