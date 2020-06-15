Главные новости дня. Квоту для зрителей на матчи РПЛ могут увеличить до 30%, «Зенит» интересуется Джованни Симеоне

«Краснодар» объявил о продлении контрактов с Крицюком и Бергом. По окончании сезона вратарь покинет клуб и может перейти в «Локомотив»

UPL24: 18-летний игрок «Бунедкора» Жалолиддинов близок к переходу в «Локомотив»

«Урал» подписал контракт с нападающим Караевым

Квоту для зрителей на матчи РПЛ могут увеличить до 30%

Холанд, Санчо, Фати и Дэвис – претенденты на премию Golden Boy

РБК: РПЛ – худшая по доходам от матчей среди самых богатых лиг Европы

Журналист Агилар: Азмун близок к переходу в «Арсенал»

Sky Sport Italia: Санкт-Петербург примет финал ЛЧ в 2022-м году, а не в 2021-м

L'Equipe: «Марсель», «Валенсия» и «Хоффенхайм» поспорят за Кузяева

«Зенит» может купить за 15 миллионов Джованни Симеоне