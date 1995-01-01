Четырехкратный чемпион Германии «Кайзерслаутерн» станет банкротом

Эх, так и не пережили многолетних финансовых проблем. А какие игроки в команде сверкали. Одни Баллак с Клозе чего стоят. Очень жаль Кайзерслаутерн.
«Кайзерслаутерн» готовится к процедуре банкротства, сообщает Kicker.
По информации источника, в ближайшие дни клуб планирует подать в суд соответствующее заявление.
«Кайзерслаутерну» не удалось найти новых инвесторов, а кризис из-за пандемии еще сильнее усугубил его финансовое положение.
- Команда выступает в третьем по силе немецком дивизионе.
- «Кайзерслаутерн» четыре раза становился чемпионом Германии (1951, 1953, 1991, 1998) и дважды выигрывал Кубок страны (1990, 1996).