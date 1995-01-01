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    Четырехкратный чемпион Германии «Кайзерслаутерн» станет банкротом

    «Кайзерслаутерн» готовится к процедуре банкротства, сообщает Kicker.

    По информации источника, в ближайшие дни клуб планирует подать в суд соответствующее заявление.

    «Кайзерслаутерну» не удалось найти новых инвесторов, а кризис из-за пандемии еще сильнее усугубил его финансовое положение.

    • Команда выступает в третьем по силе немецком дивизионе.
    • «Кайзерслаутерн» четыре раза становился чемпионом Германии (1951, 1953, 1991, 1998) и дважды выигрывал Кубок страны (1990, 1996).

    Источник: Kicker

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4886

      Viper for CSKA 2 часа назад

      Эх, так и не пережили многолетних финансовых проблем. А какие игроки в команде сверкали. Одни Баллак с Клозе чего стоят. Очень жаль Кайзерслаутерн.

      1
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      Рейтинг: +3273

      Давид59 > Viper for CSKA 1 час назад

      А Марио Баслер? Это была звезда первой величины. А Отто Рехагель. Его Греция тут же выиграла ЧЕ. Состав 1998-го года тут же разобрали. И всё

      0
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      Рейтинг: -190

      Аден 2 часа назад

      и сразу становиться стыдно за бЗенит, эту зловонную кучу РПФЛ.

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