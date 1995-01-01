Четырехкратный чемпион Германии «Кайзерслаутерн» станет банкротом

«Кайзерслаутерн» готовится к процедуре банкротства, сообщает Kicker.

По информации источника, в ближайшие дни клуб планирует подать в суд соответствующее заявление.

«Кайзерслаутерну» не удалось найти новых инвесторов, а кризис из-за пандемии еще сильнее усугубил его финансовое положение.