Главные новости дня. «Мордовия» может покинуть ФНЛ; «Зенит», «Краснодар», ЦСКА провели товарищеские матчи

Товарищеский матч. «Краснодар» дома крупно уступил «Сочи».

«Зенит» интересуется форвардом «Ривер Плейт» Борре.

Роббен не исключил возобновление карьеры.

Игроки «Манчестер Сити» готовы организовать «Ливерпулю» чемпионский коридор на своем стадионе.

«Мордовия» может потерять место в ФНЛ.

Express: «Манчестер Юнайтед» возобновил интерес к полузащитнику «Ростова» Норманну.

Товарищеский матч. ЦСКА за неделю до встречи с «Зенитом» проиграл в Москве «Арсеналу».

Товарищеский матч. Дзюба принес «Зениту» победу над «Уфой».

«ПСЖ» сообщил, что Кавани, Тиаго Силва, Курзава, Менье покидают клуб в связи с истечением контрактов.