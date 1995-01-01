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    Мещеряков: «4 миллиона евро зарплаты и 1 миллион за аренду Дзюбы «Локомотив» себе позволить не мог»

    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков объяснил, почему клуб в 2018 году не стал подписывать нападающего «Зенита» Артема Дзюбу.

    Ранее бывший гендиректор «Локо» Илья Геркус заявил, что форварда не взяли из-за плохого имиджа.

    «Мне как человек Геркус неинтересен. Что касается Дзюбы, то 4 миллиона евро зарплаты и 1 миллион евро за аренду «Локомотив» себе позволить не мог.

    А быть добрым за чужой счeт всегда легко. Лучше бы отдельные люди вспомнили, как они покупали Медведева«, – сказал Мещеряков.

    Семин: «Мы действительно хотели Дзюбу, но его кандидатуру забраковали»

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:37
    Комментарии9
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      Рейтинг: +4679

      JTherry 2 минуты назад

      В тот период в сеть попало видео, где кока и дзюпа изображают усы, что и послужило причиной отказа. Также Геркус заявил, что Мещеряков не разбирается в футболе - причина отказа яснее ясного...

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      Рейтинг: +5854

      Антибиотик 36 минут назад

      Все познается в сравнении. Видимо Геркус был не самым плохим управленцем, если ставил выскочку Мещерякова на место!

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      Рейтинг: +1070

      Semushkin Roman Valerievi 1 час назад

      А может этот ущерб расскажет как хочет Баделя и Йоветича подписать на зп 3.5 лямов?

      1
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      Рейтинг: +57319

      Chernyi Lis 1 час назад

      дзюба не виноват ни в чем как и другие..если такой пирамидный рынок пошел..хотя он стоит больше других конечно...но вот не приняли из за финансов это молодцы локо! это семин!

      0
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      Рейтинг: +2189

      absent32 1 час назад

      то есть на баделя и йоветича деньги есть?! а каждый из них выходит дороже того дзюбы. при этом идет курс на омоложение

      1
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      Рейтинг: +17019

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      В тумбочках Локомотива не нашлось четыре млн евро.А Медведева купили или нет, я так и не понял. Кстати, а кем был тогда Медведев, премьером? Или ещё выше?...

      1
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      Рейтинг: +301

      NewLife 2 часа назад

      Чо-то зюба из всех утюгов полез, похоже ща начнет на голосование зазывать.

      1
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      Рейтинг: +11336

      vladimir-7 > NewLife 2 часа назад

      Дзюба до сих пор в себя придти не может из-за того, что Терешкова его опередила

      4
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      Рейтинг: +301

      NewLife > vladimir-7 2 часа назад

      )))

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